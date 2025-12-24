Social

Cununii mai scumpe și taxe majorate pentru mașinile fără loc de parcare în Sectorul 4

Cununii mai scumpe și taxe majorate pentru mașinile fără loc de parcare în Sectorul 4 Sursa foto: Arhiva EvZ
Administrația Sectorului 4, condusă de primarul Daniel Băluță, propune majorarea mai multor taxe locale începând cu 2026, printre care tariful pentru cununia civilă oficiată în afara sediului Stării Civile și taxa specială aplicată proprietarilor de autovehicule fără loc de parcare. Proiectele urmează să fie supuse la vot într-o ședință a Consiliului Local, pe baza indexării cu rata inflației.

Locuitorii Sectorului 4 ar putea plăti taxe mai mari din 2026

Locuitorii Sectorului 4 ar putea plăti taxe mai mari din 2026, după ce administrația locală a propus actualizarea mai multor tarife în funcție de rata inflației. Printre măsurile avute în vedere se numără majorări care îi vizează atât pe cei care aleg cununia civilă în afara sediului Stării Civile, cât și pe proprietarii de autovehicule fără loc de parcare.

Potrivit unui proiect de hotărâre aflat pe agenda Consiliului Local, taxa pentru oficierea cununiei civile în alte locații decât sediul Stării Civile Sector 4, situat pe strada Gramont nr. 26, ar urma să ajungă la aproximativ 1.650 de lei.

Majorarea înseamnă o creștere de aproape 10% față de nivelul actual, iar autoritățile o justifică prin raportarea la inflația anuală comunicată oficial de Ministerul Finanțelor.

Certificatul de na;tere

Sursa foto: Maryannfoto | Dreamstime.com

Taxa specială de dezvoltare, pe lista majorărilor

În același pachet de măsuri apare și majorarea așa-numitei taxe speciale de dezvoltare, introdusă anul trecut de primarul Daniel Băluță. Taxa se aplică persoanelor care dețin autovehicule înregistrate fiscal în Sectorul 4, dar nu dispun de un loc de parcare în proprietate sau în folosință pe întreaga durată a anului.

Conform noii propuneri, valoarea taxei ar urma să ajungă la aproximativ 593 de lei pentru fiecare autovehicul, ca urmare a indexării cu rata inflației. Măsura este prevăzută să se aplice pe o perioadă de zece ani, potrivit strategiei anunțate de administrația locală.

Mașini

Mașini. Sursă foto: Freepik

Autoritățile arată că nu toți șoferii vor trebui să achite această contribuție. Sunt exceptați cei care dețin un loc de parcare de reședință, persoanele cu abonamente active în parcările publice administrate de Direcția Mobilitate Urbană Sector 4, precum și proprietarii sau utilizatorii de locuri de parcare aflate pe terenuri private, în curți sau în complexe rezidențiale.

Legea stabilește că proiectele de acte normative trebuie supuse dezbaterii publice timp de cel puțin 30 de zile, interval în care cetățenii pot transmite opinii.

Totuși, cadrul legal prevede și excepții care permit adoptarea mai rapidă a unor hotărâri, în situații considerate urgente sau care impun intervenții imediate pentru protejarea interesului public.

