Politica

Ciprian Ciucu i-a prezentat lui Ilie Bolojan situația financiară dezastruoasă de la Primăria Capitalei

Comentează știrea
Ciprian Ciucu i-a prezentat lui Ilie Bolojan situația financiară dezastruoasă de la Primăria CapitaleiCiprian Ciucu. Sursă foto: Inquam Photos / George Călin
Din cuprinsul articolului

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat, azi, cu premierul Ilie Bolojan, și cu ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, despre situația financiară pe care a găsit-o la instituția pe care a preluat-o. Criza este uriașă, după cum a atras Ciucu atenția în ultima vreme.

Ciprian Ciucu, discuții despre situația financiară dezastruoasă

„Am avut în această seară o şedinţă de lucru la Guvern cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi cu domnul ministru de Finanţe, Alexandru Nazare. I-am informat cu privire la situaţia financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului Bucureşti şi a cauzelor (care ţin de istoria recentă) care ne-au dus aici”, a transmis Ciucu într-un mesaj pe Facebook.

Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin:

* reducerea, în anii 2024 şi 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autorităţile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii).

Reacție dură a CSM la anunțul lui Nicușor Dan. Judecătorul Alin Ene: „Un demers absolut inacceptabil”
Reacție dură a CSM la anunțul lui Nicușor Dan. Judecătorul Alin Ene: „Un demers absolut inacceptabil”
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 decembrie 2025. Cadouri de Crăciun, pe zodii
Horoscopul lui Dom’ Profesor, 22 decembrie 2025. Cadouri de Crăciun, pe zodii

Primăria Capitalei

„Aceşti bani nu au mai ajuns în Bucureşti, Guvernul i-a folosit pentru altceva”, a susţinut primarul general.

* alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare şi transport public).

„Pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată în luna ianuarie, Guvernul va crea un spaţiu suplimentar pentru un împrumut modic”, a mai scris Ciucu.

De asemenea, s-a discutat şi de un mecanism prin care PMB să preia ELCEN pe parcursul anului viitor, „dar cât mai repede”.

O nouă finanțare de anul viitor

Conform edilului, un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de o finanţare corectă începând cu anul 2026.

„Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureştiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB şi Termoenergetica. Să vă dau două cifre pentru a înţelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Braşovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!

Am spus ieri că datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăţi plus altele, nu am mai adăugat şi datoriile lor către furnizorii lor).

Este, cu aproximaţie, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat. Evident, nu voi aştepta doar soluţii de la Guvern! Vor urma reforme în Bucureşti, aici să nu aveţi nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine”, a transmis primarul general al Capitalei.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

21:05 - Reacție dură a CSM la anunțul lui Nicușor Dan. Judecătorul Alin Ene: „Un demers absolut inacceptabil”
20:57 - Ciprian Ciucu i-a prezentat lui Ilie Bolojan situația financiară dezastruoasă de la Primăria Capitalei
20:44 - Partea necunoscută a unui pod celebru din Edinburgh. A fost construit peste sute de cadavre
20:35 - Precedentul „cipriot”: model inevitabil de aderare la UE pentru Chișinău și Kiev?
20:24 - Istoria necunoscută a jocului Monopoly. Inventatoarea a primit doar 500 de dolari
20:16 - O femeie din Argeș, găsită fără suflare. Mama partenerului său susține că și-a provocat singură rănile 

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale