Ciprian Ciucu i-a prezentat lui Ilie Bolojan situația financiară dezastruoasă de la Primăria Capitalei

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a discutat, azi, cu premierul Ilie Bolojan, și cu ministrul de finanțe, Alexandru Nazare, despre situația financiară pe care a găsit-o la instituția pe care a preluat-o. Criza este uriașă, după cum a atras Ciucu atenția în ultima vreme.

„Am avut în această seară o şedinţă de lucru la Guvern cu domnul prim-ministru Ilie Bolojan şi cu domnul ministru de Finanţe, Alexandru Nazare. I-am informat cu privire la situaţia financiară extrem de gravă în care se află Primăria Municipiului Bucureşti şi a cauzelor (care ţin de istoria recentă) care ne-au dus aici”, a transmis Ciucu într-un mesaj pe Facebook.

Primăriei Capitalei i-au fost luate peste 2 miliarde de lei prin:

* reducerea, în anii 2024 şi 2025, a cuantumului sumelor colectate din impozitul pe venit ce poate fi redistribuit către autorităţile locale, prin eliminarea unor categorii de venituri din formula de alocare (ex. impozitul pe venit din pensii).

* alocarea unor cote inferioare Primăriei Capitalei în raport cu primăriile sectoarelor, în timp ce PMB are responsabilitatea operării serviciilor mari de utilitate publică (termoficare şi transport public).

„Pe termen foarte scurt, pentru ca Termoenergetica să nu intre în incapacitate de plată în luna ianuarie, Guvernul va crea un spaţiu suplimentar pentru un împrumut modic”, a mai scris Ciucu.

De asemenea, s-a discutat şi de un mecanism prin care PMB să preia ELCEN pe parcursul anului viitor, „dar cât mai repede”.

Conform edilului, un alt subiect a fost legea bugetului, astfel încât PMB să beneficieze de o finanţare corectă începând cu anul 2026.

„Partea proastă a fost că reducerea fondurilor care au revenit Bucureştiului s-a suprapus pe accentuarea găurilor bugetare ale STB şi Termoenergetica. Să vă dau două cifre pentru a înţelege amploarea dezastrului: cifra de afaceri a STB este cam cât bugetul Braşovului, undeva la 1,6 miliarde de lei, iar datoria STB la ANAF este spre 1,4 miliarde de lei. Mi se pare incredibil!

Am spus ieri că datoria curentă a PMB este de peste 2,1 miliarde de lei (a PMB doar către aceste societăţi plus altele, nu am mai adăugat şi datoriile lor către furnizorii lor).

Este, cu aproximaţie, suma lipsă care nu a mai ajuns la PMB din cauza unor decizii politice luate în ultimii trei ani de guvernele care s-au perindat. Evident, nu voi aştepta doar soluţii de la Guvern! Vor urma reforme în Bucureşti, aici să nu aveţi nicio îndoială! Acum, primul meu obiectiv este să fac ordine”, a transmis primarul general al Capitalei.