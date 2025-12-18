Cumulul pensiei cu salariul, menținut și în 2026 pentru angajații din Sănătate. Alte sectoare vizate

Ministrul Sănătăţii, Alexandru Rogobete, a prezentat măsurile adoptate pentru anul 2026. El a explicat că, printr-o Ordonanţă de urgenţă, se va menţine posibilitatea cumulului pensie-salariu, cu prioritate în sănătate, educaţie şi alte sectoare critice. Ministrul a subliniat că măsura este necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, unde fiecare medic contează. Totodată, printr-un memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii, se vor putea organiza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.

Ministrul a anunţat, de asemenea, că legea sănătăţii a fost modificată.

„Ce am spus se întâmplă: prin decizii asumate şi modificări legislative clare, reaşezăm sistemul de sănătate, eliminăm blocajele administrative şi asigurăm continuitatea actului medical pentru pacienţi şi personalul medical. Astăzi, în şedinţa de Guvern, am modificat Legea sănătăţii exact în această direcţie. Am creat cadrul pentru ajustări legislative necesare, inclusiv cele legate de recunoaşterea profesională şi eliberarea documentelor de atestare profesionalǎ, astfel încât resursa umană din sănătate să fie protejată, iar timpii de eliberare a documentelor sǎ fie cât mai scurţi”, arată Alexandru Rogobete.

Ministrul Sănătăţii subliniază că noile prevederi stabilesc clar că regulile generale de limitare nu se aplică concursului naţional de rezidenţiat, nici concursurilor sau examenelor pentru ocuparea posturilor prin integrare clinică.

De asemenea, el adaugă că, printr-un memorandum aprobat de Guvern la propunerea Ministerului Sănătăţii, se pot organiza concursuri şi examene pentru ocuparea posturilor vacante sau temporar vacante din spitale.

„Sănătatea trebuie să meargă înainte. Aducem, în acelaşi timp, claritate pentru medici şi farmacişti. Cei care au intrat deja în sistem şi devin ulterior cadre didactice îşi pot continua activitatea clinică fără birocraţie suplimentarǎ. Integrarea clinică se face simplu, prin adaptarea raportului de muncă, astfel încât experienţa şi competenţa să rămână lângă pacient”, arată ministrul.

Alexandru Rogobete a anunţat că, prin ordonanţă de urgenţă a Ministerului Sănătăţii, cumulul pensiei cu salariul va fi menţinut şi în 2026, cu prioritate în domeniile sănătăţii, educaţiei şi alte sectoare critice.

„Este o măsură necesară pentru a păstra în sistem profesioniştii cu experienţă, în special în specialităţile deficitare, acolo unde fiecare medic contează”, explică ministrul.

Alexandru Rogobete a anunţat că sistemul medical va fi deschis mai mult pentru medicii români din diaspora. El a adăugat că tot mai mulţi specialiști își doresc să revină în ţară, atraşi de investiţiile din spitale şi de programele medicale moderne.

„Deschidem şi mai mult sistemul pentru medicii români din diaspora. Tot mai mulţi specialişti îşi doresc să se întoarcă acasă, atraşi de investiţiile din spitale şi de programele medicale moderne. Eliminăm întârzierile administrative care i-au ţinut luni întregi pe margine şi accelerăm recunoaşterea profesională, prin proceduri corecte, transparente şi previzibile - cu timpi scurţi de soluţionare a dosarelor. Toate aceste măsuri au un scop simplu: un sistem de sănătate care funcţionează. Deschis, coerent şi stabil. Un sistem construit pentru pacienţi. Un sistem care creşte. Încrederea ne face bine”, a încheiat Alexandru Rogobete.