Guvernul Marii Britanii a cheltuit 72 de milioane de lire sterline din bani publici pentru recondiționarea unei nave de război a Royal Navy înainte de a o vinde mai târziu Braziliei la un preț considerat redus, potrivit relatărilor din mass‑media britanică și documentelor de specialitate.

Evenimentul face parte dintr‑un proces mai amplu de gestionare a flotei navale, debătut intens în contextul bugetului apărării.

Nava de care este vorba este HMS Bulwark, un „landing platform dock” (navă de asalt amfibie) din clasa Albion, construită de Royal Navy și care a intrat în serviciu în anii 2000. Conform unor date compilate de Wikipedia, HMS Bulwark a fost comisionată în 2005 și a fost planificată să iasă din serviciu până în 2025, după aproximativ două decenii de existență.

Pe 10 septembrie 2025, Comandamentul Marinei Braziliene și Ministerul Apărării din Marea Britanie au semnat un contract oficial pentru achiziția navei, în cadrul conferinței Defence & Security Equipment International (DSEI) de la Londra. Nava urmează să fie redenumită NDM Oiapoque și să fie introdusă în dotarea Marinei Braziliene începând din 2026.

Contractul a formalizat intenția de transfer după ce, în aprilie 2025, cele două părți semnaseră o scrisoare de intenție cu privire la negocierea detaliată a termenilor, inclusiv evaluarea tehnică și discuțiile financiare.

HMS Bulwark a beneficiat de o refacere parțială încă din 2010, iar lucrările de modernizare au continuat în anii următori, inclusiv reparații la sistemele de comandă, propulsie și comunicații. Potrivit informațiilor disponibile, costurile pentru lucrările de refacere recente au fost estimate la peste 72 de milioane de lire sterline.

Nava a avut o serie de misiuni importante de‑a lungul serviciului său, inclusiv participarea la operațiuni de evacuare și asistență în situații de criză, dar și misiuni de sprijin logistic, printre care evacuarea cetățenilor britanici din regiuni afectate de tensiuni internaționale sau dezastre naturale.

Transferul HMS Bulwark nu este singularul episod de acest gen între Marea Britanie și Brazilia. În 2018, o altă navă britanică, HMS Ocean, un portelicopter și fostă navă‑steag a Royal Navy, a fost vândută către Marina Braziliei pentru aproximativ 84 de milioane de lire sterline și redenumită Atlântico, după ce a fost retrasă din serviciu.

În trecut, aceste tranzacții au făcut parte din strategii bilateral de gestionare a activelor navale, acestea permițând Braziliei să își consolideze flota cu nave cu un istoric operațional solid.

Publicații de știri și comentatori din sectorul apărării au relatat că discuțiile privind vânzarea navelor HMS Bulwark și HMS Albion către Brazilia au fost inițiate mai devreme în 2025, inclusiv negocieri privind schimbul de informații tehnice asupra stării navelor înainte de finalizarea oricărei achiziții.

Potrivit unui articol din Sky News, Ministerul Apărării britanic a confirmat că cele două nave au fost puse în discuție pentru vânzare și că nu urmau să fie reparate pentru a reveni în serviciu înainte de a fi retrase, în planurile existente ale Marinei Regale. Sky News

Pe lângă investiția de 72 de milioane de lire în recondiționarea HMS Bulwark, alte informații din rapoartele oficiale ale Ministerului Apărării arată că cheltuielile militare britanice pentru întreținerea și retragerea altor nave navale au generat pierderi în bilanțurile contabile, în special pentru nave precum HMS Albion și HMS Bulwark, a căror valoare contabilă a fost redusă semnificativ în momentul retragerii din serviciu.

Datele contabile din raportul anual evidențiază pierderi totale de sute de milioane de lire sterline pentru Marina Regală în 2024–2025, atribuite deprecierii valorii activelor și costurilor asociate retragerii unor nave care nu urmau să revină la operare, precum și altor proiecte scrise în pierdere.

Potrivit relatărilor din surse de presă specializate, decizia de a vinde nave amfibii și de a renunța la unele capabilități navale este legată de presiunile bugetare asupra cheltuielilor de apărare, în contextul în care Marea Britanie își propune să își modernizeze flota cu nave mai noi și tehnologii avansate.

Experți în apărare citați în raportările de presă au subliniat că astfel de tranzacții pot avea efecte multiple asupra capacității operaționale și planurilor de înzestrare ale forțelor navale, dar au menționat și faptul că planurile de înlocuire a navelor vândute sunt în general parte a unei strategii mai largi de reorganizare.

În contextul acestor tranzacții, cooperarea militară între Marea Britanie și Brazilia s‑a manifestat pe mai multe planuri, Brazilia achiziționând anterior și alte nave britanice și integrându‑le în propria flotă națională. Aceste relații comerciale navale includ schimburi de expertiză tehnică și evaluări operaționale care au fost discutate pe parcursul negocierilor. cdotimes.com

În cazul HMS Bulwark, integrarea în Marina Braziliană și redenumirea acesteia ca NDM Oiapoque marchează o etapă nouă în colaborarea dintre cele două țări în domeniul achizițiilor de echipamente navale.