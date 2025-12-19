Mesajul miilor de fermieri, transmis de la Bruxelles, când liderii UE decideau soarta Mercosur

Capitala Belgiei a fost scena unui protest de amploare al fermierilor din întreaga Uniune Europeană, care și-au exprimat nemulțumirile față de direcțiile politicilor agricole și comerciale ale blocului comunitar. Demonstranții s-au concentrat în centrul orașului, în ziua în care liderii UE se întrunesc pentru un summit în care unul dintre subiectele cheie este acordul comercial cu blocul sud-american Mercosur.

Protestele au reunit, pe 18 decembrie, mii de fermieri din toate statele membre ale UE, inclusiv din România, potrivit relatărilor din presa internațională și locală. Conform datelor preluate de mai multe surse de presă, aproximativ 8.000–10.000 de fermieri au participat la manifestație, iar tractoare și alte utilaje agricole au fost utilizate pentru a bloca principalele artere rutiere din Bruxelles.

Protestatarii și organizațiile agricole au concentrat nemulțumirile pe două teme principale: posibilele tăieri în bugetul Politicii Agricole Comune (CAP) și acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și blocul Mercosur, format din Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Fermierii susțin că acest pact comercial, negociat de peste două decenii, va duce la creșterea importurilor de produse agricole mai ieftine, care ar putea afecta competitivitatea producătorilor europeni.

Pe parcursul zilei, demonstrațiile s-au intensificat pe străzile capitalei belgiene. Tractoriele au blocat circulația în zone importante, iar manifestanții au traversat cartierul european, punând presiune asupra autorităților.

Poliția belgiană a intervenit în mai multe rânduri, folosind tunuri cu apă și gaze lacrimogene pentru a dispersa o parte din mulțime, după incidente în care s-au aruncat obiecte spre forțele de ordine.

Unele relatări menționează că protestele au generat perturbări semnificative ale traficului rutier, ceea ce a determinat autoritățile să închidă anumite artere și să intervină pentru restabilirea ordinii în cartierele vizate. În anumite zone, manifestanții au blocat accesul către clădirile instituțiilor europene și au creat baricade, potrivit presei.

Protestele au coincis cu desfășurarea summitului Consiliului European de la Bruxelles, unde liderii statelor membre discută subiecte majore de politică externă și internă. Pe fondul tensiunilor generate de manifestațiile de stradă, o serie de decizii legate de acordul comercial UE-Mercosur au fost amânate sau revizuite, după ce oficialii din unele țări membre au exprimat opoziție față de acord în forma propusă.

Potrivit relatărilor, protestele au avut loc în momentul în care șefii de stat și de guvern erau pregătiți să ia decizii privind viitorul pactului comercial. Opozanții acordului susțin că acesta ar putea pune presiune pe fermierii europeni, în timp ce susținătorii consideră că pactul ar contribui la consolidarea poziției UE în comerțul mondial.

Organizatorii protestului, printre care federatii de fermieri europeni, au estimat participarea la nivel de mii de persoane din toate cele 27 de state membre ale UE, ceea ce reflectă amploarea nemulțumirilor din sectorul agricol.

Reprezentanții fermierilor irlandezi și din alte țări au declarat că au venit la Bruxelles pentru a transmite un mesaj comun privind protejarea agriculturii europene.

Manifestările continuă să aibă un impact asupra deliberărilor politice la nivelul Uniunii Europene și ar putea influența deciziile viitoare privind politica agricolă și relațiile comerciale cu parteneri externi.