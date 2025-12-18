Proteste violente ale fermierilor la Bruxelles, în timpul summitului Consiliului European

Mii de fermieri din întreaga Europă au ieșit joi după-amiază pe străzile Bruxellesului, într-un marș de protest împotriva politicilor agricole ale Uniunii Europene.

Manifestația, organizată în paralel cu un summit de două zile al Consiliului European, a degenerat rapid în violențe în apropierea Parlamentului European. Potrivit agenției Belga News, protestul a fost dispersat înainte de finalul planificat, după intervenția forțelor de ordine.

Protestele au avut ca punct central opoziția față de acordul comercial dintre Uniunea Europeană și blocul sud-american Mercosur, dar nemulțumirile fermierilor vizează și alte aspecte ale politicilor europene, inclusiv reglementările de mediu, condițiile de acces la finanțare și reformele bugetare care ar putea reduce semnificativ fondurile alocate agriculturii.

Manifestația a debutat în jurul orei 12:30, în apropierea Gării de Nord din Bruxelles. Acolo, reprezentanți ai diferitelor delegații de fermieri au ținut discursuri în fața mulțimii, exprimându-și nemulțumirea față de direcția actuală a politicii agricole europene. Protestatarii s-au deplasat ulterior de-a lungul micii centuri rutiere, pe Boulevard du Roi Albert II, continuând spre Rue de la Loi și Place du Luxembourg, zone aflate în imediata apropiere a instituțiilor europene.

Organizatorii anunțaseră inițial că demonstrația va avea un caracter pașnic și că marșul urma să se încheie în cartierul european, în apropierea Parlamentului European, pentru a transmite un mesaj direct liderilor reuniți la summit.

Tensiunile au escaladat brusc în momentul în care coloana de protestatari a ajuns în zona Parlamentului European. Potrivit relatărilor agenției Belga News, unii demonstranți au început să arunce cartofi, sfeclă și bălegar în direcția forțelor de ordine. Poliția a răspuns inițial prin folosirea unui tun cu apă, încercând să disperseze grupurile care deveniseră violente.

Situația s-a deteriorat rapid. Protestatarii au aruncat ulterior pietre, bombe fumigene și artificii spre clădirile legislativului european. Forțele de ordine au intervenit cu gaze lacrimogene pentru a controla mulțimea și a împiedica extinderea violențelor în cartierul european.

Jurnaliștii aflați la fața locului au relatat că au fost ținta agresiunilor verbale din partea unor protestatari, iar în unele cazuri obiecte au fost aruncate și în direcția echipelor de filmare. De asemenea, persoane care nu aveau nicio legătură cu manifestația au fost surprinse în zona confruntărilor.

Martorii au descris scene în care trecători își acopereau gura și ochii cu batiste sau articole de îmbrăcăminte, pe măsură ce gazul lacrimogen se răspândea. Potrivit agenției de presă din Belgia, mai multe persoane au acuzat iritații ale ochilor, iar unele se aflau în stare de șoc în urma incidentelor.

În jurul orei 13:45, autoritățile au decis dispersarea prematură a manifestației pe mica centură rutieră a Bruxellesului. Protestul nu a mai continuat în cartierul european, așa cum fusese planificat inițial. Totuși, sute de fermieri s-au desprins din coloana principală și s-au îndreptat către Place du Luxembourg, menținând o prezență vizibilă în apropierea instituțiilor europene.

Intervenția forțelor de ordine a avut loc pe fondul preocupărilor legate de securitate, având în vedere desfășurarea simultană a summitului Consiliului European, care reunește liderii statelor membre ale Uniunii Europene.

Unul dintre principalele motive ale manifestațiilor este opoziția fermierilor față de acordul de liber schimb dintre Uniunea Europeană și Mercosur, bloc comercial care include Argentina, Brazilia, Paraguay și Uruguay. Fermierii europeni se tem că semnarea acestui acord va duce la o concurență neloială, în special în sectorul agricol.

Protestele au loc în contextul în care președinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, urma să se deplaseze în Brazilia la sfârșitul acestei săptămâni pentru a semna acordul, finalizat după aproape 25 de ani de negocieri. În acest moment, acordul se află însă „în standby”, pe fondul opoziției exprimate de mai multe state membre.

Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a declarat miercuri că guvernul italian nu este pregătit să susțină acordul UE–Mercosur în forma actuală. Ea s-a alăturat astfel Franței, care a cerut în mod public amânarea aprobării acordului. Alte state, precum Polonia, și-au exprimat, la rândul lor, rezervele.

„Guvernul italian a afirmat întotdeauna în mod clar că acordul trebuie să fie benefic pentru toate sectoarele și că, prin urmare, este necesar să se abordeze, în special, preocupările fermierilor noștri”, a declarat Giorgia Meloni, adresându-se camerei inferioare a parlamentului italian.

Declarațiile sale au fost făcute în contextul în care acordul era programat să fie semnat în weekend, în timpul vizitei Ursulei von der Leyen în Brazilia.

În contrast cu poziția Franței și Italiei, Germania și-a reiterat miercuri sprijinul pentru acordul UE–Mercosur. Sepp Müller, vicepreședintele grupului parlamentar din Bundestag al partidului cancelarului Friedrich Merz, a subliniat importanța acordului pentru economia germană.

„Dacă Germania nu revine la statutul de națiune puternic exportatoare, atunci nu vom putea, din punct de vedere economic și financiar, să suportăm sarcini suplimentare pentru un cadru financiar multianual în creștere”, a declarat Sepp Müller.

Acesta a adăugat că Germania, ca națiune exportatoare, aduce beneficii indirecte și celorlalte state membre ale Uniunii Europene.

Acordul comercial UE–Mercosur prevede eliminarea taxelor vamale pentru 91% din exporturile Uniunii Europene către țările sud-americane, inclusiv pentru autovehicule, unde taxele actuale pot ajunge la 35%. Această liberalizare ar urma să se realizeze pe o perioadă de 15 ani.

În paralel, Uniunea Europeană ar elimina progresiv taxele vamale pentru 92% din exporturile Mercosur, pe o perioadă de până la 10 ani. Mercosur va elimina, de asemenea, taxele vamale pentru produse agricole europene, precum vinurile, taxate în prezent cu 17%, și băuturile spirtoase, unde taxele variază între 20% și 35%.

Pentru produsele considerate sensibile, cum ar fi carnea de vită, Uniunea Europeană va acorda cote de import în creștere. Există, de asemenea, cote pentru carne de pasăre, carne de porc, zahăr, etanol, orez, miere, porumb și porumb dulce.

Carnea de vită suplimentară ar reprezenta aproximativ 1,6% din consumul total al UE, iar carnea de pasăre aproximativ 1,4%. Susținătorii acordului indică importurile existente ca dovadă că statele Mercosur respectă standardele europene. Acordul prevede și recunoașterea a 350 de indicații geografice, pentru a proteja produsele tradiționale europene.

Dincolo de acordul UE–Mercosur, fermierii europeni protestează și împotriva reglementărilor Uniunii Europene, pe care le consideră excesiv de restrictive. Aceștia afirmă că noile norme de mediu și condițiile de autorizare fac investițiile mai dificile și cresc costurile de producție.

O altă sursă majoră de nemulțumire este legată de reformele propuse pentru bugetul multianual al UE, care ar putea reduce cheltuielile agricole cu peste o cincime. Fermierii se tem că aceste tăieri vor afecta grav viabilitatea economică a exploatațiilor agricole, în special a celor mici și mijlocii.

„Factorii de decizie europeni pot spune că agricultura are o importanță strategică, dar politicile lor nu reflectă acest lucru. Cerem nu vorbe, ci fapte”, a declarat unul dintre vorbitorii care s-au adresat mulțimii înainte de începerea marșului.

Protestele de la Bruxelles se înscriu într-o serie mai amplă de manifestații ale fermierilor europeni, care, în ultimul an, au avut loc în mai multe state membre și au evidențiat tensiunile tot mai mari dintre sectorul agricol și politicile Uniunii Europene.