Nicușor Dan a afirmat la ultima reuniune a Consiliului European că România nu va deraia de la prioritățile sale

Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că statul român își menține ferm direcțiile strategice în cadrul Uniunii Europene și nu va renunța la prioritățile asumate, în contextul ultimei reuniuni a Consiliului European din acest an. Șeful statului a transmis mesajul la începutul întâlnirii liderilor europeni, pe care a descris-o drept un moment important pentru definirea direcțiilor strategice ale Uniunii Europene în perioada următoare.

Reuniunea Consiliului European are loc într-un context marcat de negocieri sensibile privind viitorul buget al Uniunii, de presiuni economice și de nevoia adaptării politicilor europene la schimbările geopolitice și economice globale. În acest cadru, România își exprimă poziția oficială și indică domeniile considerate esențiale pentru dezvoltarea sa în următorii ani.

Într-o postare publicată pe Facebook, Nicușor Dan a precizat că a început ultima reuniune a Consiliului European din acest an, pe care o consideră relevantă pentru conturarea direcțiilor strategice ale Uniunii Europene. Potrivit șefului statului, discuțiile de la acest nivel au rolul de a stabili liniile generale ale politicilor europene care vor fi dezvoltate în perioada următoare.

Consiliul European reunește șefii de stat și de guvern ai statelor membre și are un rol central în stabilirea priorităților politice ale Uniunii. Deși nu adoptă legislație, concluziile reuniunilor influențează deciziile ulterioare ale instituțiilor europene și trasează direcția generală a proiectului comunitar.

În mesajul transmis, președintele României a subliniat importanța acestui moment pentru viitorul Uniunii Europene, în special în perspectiva negocierilor bugetare care urmează să se desfășoare pe termen mediu.

Potrivit declarațiilor făcute de șeful statului, subiectul central pentru România la această reuniune este reprezentat de discuția privind Cadrul Financiar Multianual pentru perioada 2028–2034, respectiv bugetul Uniunii Europene pentru următorii șapte ani.

„Pentru România, subiectul cel mai important este discuţia despre Cadrul Financiar Multianual pentru 2028–2034, adică bugetul Uniunii”, a transmis Nicușor Dan.

Cadrul Financiar Multianual stabilește limitele de cheltuieli ale Uniunii și definește prioritățile de finanțare pentru politicile comune. Negocierile privind acest buget sunt de regulă complexe, implicând interese diferite ale statelor membre, în funcție de nivelul de dezvoltare economică și de structura economiilor naționale.

Președintele României a precizat că discuția aflată acum la început va continua pe întreg parcursul anului 2026, ceea ce indică un proces de negociere de durată, cu mai multe etape și runde de consultări.

În cadrul mesajului său, Nicușor Dan a evidențiat două domenii pe care România le consideră esențiale în structura viitorului buget european. Este vorba despre Politica de Coeziune și Politica Agricolă Comună.

„Astăzi este prima discuţie, ea va continua pe întreg parcursul anului 2026, iar pentru noi sunt esenţiale Politica de Coeziune şi Politica Agricolă Comună”, a arătat președintele României.

Politica de Coeziune reprezintă unul dintre principalele instrumente prin care Uniunea Europeană urmărește reducerea decalajelor de dezvoltare dintre regiuni și statele membre. Prin intermediul fondurilor de coeziune sunt finanțate proiecte de infrastructură, investiții în dezvoltare regională, educație, sănătate și protecția mediului.

Pentru România, aceste fonduri au avut un rol semnificativ în modernizarea infrastructurii și în susținerea proiectelor de dezvoltare locală. Menținerea unui nivel consistent de finanțare este considerată importantă pentru continuarea procesului de convergență economică.

Politica Agricolă Comună este, la rândul său, un pilon major al bugetului Uniunii Europene. Aceasta vizează sprijinirea fermierilor, stabilitatea producției agricole și asigurarea securității alimentare. România, având un sector agricol extins și un număr mare de exploatații agricole, acordă o importanță deosebită acestui domeniu.

Un alt element subliniat de Nicușor Dan se referă la modul în care statele membre vor avea acces la instrumentele europene dedicate creșterii competitivității economice. Șeful statului a anunțat că România va susține necesitatea unui acces echitabil pentru toate statele membre.

Președintele a arătat că acest principiu este important pentru ca fiecare economie europeană să poată beneficia de oportunitățile oferite de viitorul buget al Uniunii. Instrumentele dedicate competitivității includ programe pentru inovare, digitalizare, tranziție verde și dezvoltare industrială.