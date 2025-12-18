Politica

Nicușor Dan îl contrazice pe Bolojan: Problema corupției nu e prescripția, ci durata dosarelor

Nicușor Dan îl contrazice pe Bolojan: Problema corupției nu e prescripția, ci durata dosarelor
Președintele Nicușor Dan a reacționat joi la afirmațiile premierului Ilie Bolojan care a declarat că nu ar trebui să existe prescripție pentru faptele grave de corupție. Șeful statului a declarat că problema majoră în dosarele de corupție este durata foarte mare a soluționării acestora, susținând că o faptă ar trebui cercetată și judecată în doi-trei ani, nu până la împlinirea termenului de prescripție de 15 ani.

Durata dosarelor de corupție, în atenția lui Nicușor Dan

Președintele Nicușor Dan a declarat că dezbaterea privind prescripția faptelor de corupție ar trebui purtată în spațiul public. El a arătat că, în prezent, pentru faptele mari de corupție, termenul de prescripție ajunge la aproximativ 15 ani.

”În momentul acesta pentru fapte mari de corupţie atât din Codul Penal, cât şi din acea lege specială a DNA-ului, termenul de prescripţie ajunge undeva la 15 ani. Cred că problema fundamentală este de ce noi nu reuşim în 15 ani să rezolvăm o faptă de corupţie.” a declarat Nicușor Dan

Șeful statului a susținut că problema principală este durata soluționării acestor dosare. Potrivit acestuia, cercetarea și judecarea ar trebui să se finalizeze în doi-trei ani, astfel încât persoana vizată să primească o soluție.

Premierul Bolojan a declarat că faptele grave de corupție nu ar trebui să se prescrie

Premierul Ilie Bolojan a declarat miercuri că pentru faptele grave de corupție nu ar trebui să existe termen de prescripție. El a precizat că nu se consideră specialist în materie juridică, dar susține necesitatea unei abordări stricte în astfel de cazuri.

Șeful Executivului a menționat că, pentru faptele mai puțin importante, care nu au relevanță pentru societate, situația este diferită. Aceasta distincție, a spus el, justifică menținerea termenelor de prescripție doar pentru faptele minore.

Durata lungă a proceselor ar afecta rolul social al sentințelor

Premierul Ilie Bolojan a precizat că, pe lângă prescripție, durata mare a proceselor reduce impactul social al unei sentințe. Cu cât o hotărâre se pronunță mai aproape de data faptelor, cu atât rolul ei educativ și memoria socială sunt mai eficiente.

Șeful Executivului a anunțat formarea unui grup de lucru cu reprezentanți ai CSM, procurorilor și judecătorilor pentru a analiza aceste aspecte. Iie Bolojan a explicat ca fi realizată o evaluare a prescripțiilor aplicate în ultimii ani, pe baza legislației în vigoare.

