Consiliul Tripartit, discuții despre majorarea salariul minim. Alte subiecte aflate pe agendă

Consiliul Naţional Tripartit pentru Dialog Social se reuneşte, miercuri, la Palatul Victoria, iar pe agenda discuțiilor se află majorarea salariului minim pentru 2026. În acest context, Florin Manole, ministrul Muncii, a afirmat că există motive temeinice pentru această majorare. În plus, angajaţii din toate sectoarele cer creșterea veniturilor.

În acelaşi timp, Ilie Bolojan avertizează că „spaţiile de creştere sunt limitate”. Alexandru Nazare îşi menţine poziţia şi spune că salariul minim nu ar trebui majorat, punct de vedere împărtăşit şi de IMM România.

Guvernul a anunţat că premierul Ilie Bolojan va participa la şedinţa Consiliului Naţional Tripartit pentru Dialog Social. Întâlnirea este programată la Palatul Victoria, de la ora 14.30. De partea cealaltă, ministrul Florin Manole a declarat că PSD susţine majorarea salariului minim.

„Creşterea salariului minim are argumente solide! PSD susţine această măsură, nu doar pentru că este corectă pentru salariaţi, ci pentru că este necesară pentru economia României. Un salariu minim decent este un drept elementar al oamenilor de a trăi decent din munca lor”, a arătat, marţi, ministrul Muncii, Florin Manole.

El spune că există deja o lege în vigoare, adoptată în 2024 prin acordul dintre mediul de afaceri, sindicate şi Guvern.

„Este implementarea directivei europene privind salariile minime şi a reprezentat un jalon în PNRR. În acest moment, această lege nu mai permite politizarea salariului minim, ci îl calculează pe baze obiective”, a mai mai spus ministrul.

El afirmă că, pe lângă toate acestea, o inflaţie de peste 9% reduce puterea de cumpărare.

„Argumentul de bun-simţ este că nu putem accepta ca oamenii care muncesc legal şi corect, care câştigă salariul minim, să fie în risc de sărăcie”, a mai arătat Manole.

Sindicaliştii din toate domeniile au cerut majorarea salariului minim. Ei avertizează că vor recurge la proteste dacă nivelul actual va fi îngheţat.

IMM România propune menţinerea salariului minim la 4.050 de lei anul viitor. Organizaţia invocă sondaje care arată presiuni puternice asupra firmelor după aplicarea Pachetului 1 de reforme. În acest sens, pemierul Ilie Bolojan a explicat că spaţiul de creştere este foarte limitat, în timp ce Ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare, a repetat că salariul minim nu ar trebui majorat.