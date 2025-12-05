Bolojan, uluit de salariile record dintr-o companie de stat: O batjocură

Premierul Ilie Bolojan a declarat, referitor la indemnizațiile de 27.000 de lei aprobate pentru Compania Aeroporturi București (CNAB), că este „o batjocură” când cineva primește bani nemunciți sau când remunerația nu se reflectă în rezultatele activității desfășurate.

„În ceea ce privește decizii care sunt legate de salarizarea unor membri ai Consiliului de Administrație, știți foarte bine că Guvernul aici are niște posibilități limitate să intervină și personal am presat fiecare autoritate tutelară să aducă nivelul de salarizare în companii la un nivel decent și, pe de altă parte, să stabilească niște indicatori de performanță”, a spus Bolojan, într-o conferință de presă susținută la Guvern.

Referitor la listarea CNAB și la indemnizațiile aprobate, Bolojan a menționat că Ministerul Transporturilor este autoritatea tutelară responsabilă pentru nivelul salariilor și indicatorii de performanță. „O să vă rog, la modul cinstit, să-i adresați domnului ministru al Transporturilor aceste întrebări, pentru că dânsul vă poate da mai multe detalii și o să-l rog să vă răspundă la aceste întrebări”, a spus premierul.

Adunarea Generală a Acționarilor CNAB a aprobat, pe 2 decembrie 2025, o indemnizație brută de 46.560 de lei pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație, echivalentul unui venit net de aproximativ 27.200 de lei lunar (circa 5.400 de euro). Decizia intră în vigoare de la 17 decembrie 2025.

Anterior, în iulie 2024, un membru al Consiliului încasează un venit brut de 12.656 de lei, ceea ce înseamnă că noua hotărâre crește aproape de patru ori remunerația pentru aceeași responsabilitate.

Hotărârea a fost adoptată cu votul Ministerului Transporturilor, acționar majoritar al CNAB. Fondul Proprietatea, acționar minoritar cu 20% din acțiuni, nu a validat noile remunerații.

Indemnizația aprobată respectă limita maximă legală, calculată ca dublu față de media câștigului salarial brut lunar din ramura de activitate a companiei, și este condiționată de prezența la ședințele lunare ale Consiliului de Administrație, fără legătură cu performanța sau obiectivele atinse.

Directorul general al CNAB are o indemnizație fixă brută de 69.348 de lei, echivalentul unui net de aproximativ 40.568 de lei (peste 8.100 de euro) lunar. Directorul financiar primește un brut de 51.282 de lei, corespunzător unui net de circa 30.000 de lei (6.000 de euro).

Pe lângă salariul fix, directorii pot primi o componentă variabilă calculată în funcție de indicatori de performanță, conform reglementărilor interne ale companiei.

Conducerea CNAB beneficiază de autoturisme de serviciu, șofer personal, combustibil, întreținere și tehnologie de ultimă generație, inclusiv telefoane, tablete, laptopuri și abonamente cu date și voce nelimitate, suportate integral de companie. Noile indemnizații au fost aprobate într-un context în care listarea CNAB la Bursa de Valori București, propusă de Guvern, a fost blocată.