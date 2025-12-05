Guvernul pregătește „Ordonanța-trenuleț” pentru finalul anului. Ce se întâmplă cu salariul minim

Premierul Ilie Bolojan a anunțat vineri că Executivul pregătește pentru luna decembrie așa-numita „Ordonanță-trenuleț”, un set de măsuri ce urmează să proroge sau să limiteze o serie de cheltuieli publice care, în forma actuală, ar crește presiunea asupra bugetului în 2026.

Premierul a justificat inițiativa prin „realitățile economice și bugetare” ale țării, subliniind că a devenit necesar ca măsuri considerate temporare în anii anteriori să fie reînnoite într-o formă restrictivă.

Bolojan a explicat că mai multe prevederi legale urmează să expire la finalul anului, iar Guvernul trebuie să decidă ce rămâne suspendat și ce trebuie eliminat definitiv.

Premierul a transmis că statul nu își permite să reactiveze cheltuieli suplimentare, în special indemnizații și drepturi salariale suspendate în anii trecuți.

„Cu siguranţă nu există capacitate financiară, nu ştiu, să introducem în plată drepturi care astăzi sunt suspendate, gen indemnizaţii pentru primar şi aşa mai departe. Acest lucru, cu siguranţă, nu se va întâmpla. Deci, foarte probabil, în luna decembrie vom avea o astfel de ordonanţă (aşa-numita Ordonanţă-trenuleţ – n.r), pentru că anumite măsuri expiră la finalul anului. Nu putem fugi de acest lucru, le vom anunţa, în aşa fel încât ceea ce este prorogat să fie în continuare prorogat”, a declarat Ilie Bolojan, în conferința de presă.

Deși ordonanțele de la final de an prorogă de regulă cheltuieli pentru anul următor, Bolojan a sugerat că abordarea aceasta nu mai este suficientă. Premierul consideră că unele prevederi legale ar trebui eliminate complet, pentru a curăța legislația și a evita repetarea blocajelor financiare.

„Din punctul meu de vedere, unul din lucrurile pe care trebuie să le facem este ca lucruri care nu sunt normal să mai fie în lege trebuie nu prorogate, anulate, în aşa fel încât să punem lucrurile în curat şi nu, an de an, să amânăm nişte lucruri pe care lumea politică nu a avut forţa să le atace în aşa fel încât să le anuleze de tot”, a precizat premierul.

Declarația marchează o schimbare de ton față de anii anteriori, în care prorogările succesive au devenit mecanisme obișnuite pentru a evita aplicarea unor prevederi costisitoare. Bolojan sugerează că această practică trebuie înlocuită cu decizii ferme privind eliminarea unor obligații considerate nesustenabile.

Premierul a fost întrebat și despre salariul minim pe economie, un subiect care revine în fiecare final de an, dar care capătă importanță suplimentară în contextul creșterii prețurilor și al negocierilor cu partenerii sociali.

Bolojan a transmis că analizele sunt în curs și că o decizie va fi comunicată în scurt timp. El a avertizat însă că spațiul de creștere este limitat.

„Veţi primi aceste elemente în zilele următoare. Aşa cum v-am spus, din punctul meu de vedere, şi pentru salariul minim nu avem spaţii foarte mari de creştere, datorită realităţilor economice şi bugetare pe care le avem. Dar, după câte reţin, săptămâna viitoare, miercuri, este convocat sau joi un consiliu tripartit care va avea, cred, pe ordinea de zi aceste aspecte”, a afirmat premierul.

Situația punctului de amendă, înghețat în ultimii ani prin ordonanțe succesive, rămâne de asemenea incertă. Această prevedere are un impact bugetar indirect și este legată de nivelul salariului minim, ceea ce obligă Guvernul să armonizeze deciziile.

Ordonanța-trenuleț este un instrument legislativ folosit de Executiv în fiecare final de an, care include de obicei modificări ale legilor salarizării, ale fiscalității, ale unor sporuri sau indemnizații, precum și prorogări ale unor termene de aplicare.

În contextul actual, ordonanța devine mai importantă decât în anii precedenți. România se află în deficit bugetar excesiv și are obligații ferme de ajustare fiscală stabilite prin acordurile cu Comisia Europeană.

Orice cheltuială suplimentară sau reactivare a unor drepturi salariale suspendate ar agrava deficitul și ar putea pune presiune pe ratingul de țară, pe costurile de finanțare și pe credibilitatea Guvernului în fața instituțiilor financiare internaționale.

În următoarele săptămâni, Guvernul trebuie să finalizeze proiectul ordonanței, să evalueze impactul bugetar al fiecărei măsuri și să decidă dacă anumite prevederi vor fi prorogate sau eliminate.

Consiliul tripartit anunțat pentru săptămâna viitoare va avea un rol important, deoarece acolo se discută salariul minim și pozițiile sindicatelor și patronatelor vor influența forma finală a ordonanței.

În paralel, Ministerul Finanțelor trebuie să pregătească proiecția bugetului pentru 2026, care va reflecta deciziile Guvernului privind înghețările salariale, sporurile și alte drepturi suspendate.