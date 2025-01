Politica Ilie Bolojan, despre indexarea pensiilor și ordonanța-trenuleț. Marea problemă a Guvernului







Ilie Bolojan spune că celebra ordonanță-trenulet este obligatorie pentru ca România să nu intre în incapacitate de plată. Președintele Senatului subliniază că România are nevoie de un buget echilibrat și că trebuie să-și prioritizeze investițiile.

Pensiile nu s-au mai indexat de la 1 ianuarie, așa cum a promis guvernul precedent. De vină este ordonanța-trenulet, despre care Ilie Bolojan afirmă că este o necesitate, în acest moment, pentru țara noastră.

El pune pe seama creșterilor salariale și recalculării pensiilor deficitul bugetar la care a ajuns România.

"Anul trecut la final aveam nevoie de un Guvern care să administreze țara și acum avem nevoie de ordonanța-trenulet. Noi am tot amânat legi, an de an.

S-a acumulat acea creștere de salarii și pensii, iar dacă indexarea s-ar fi continuat, am fi avut un deficit de 11 - 12%. Asta ar fi însemnat intrarea României în incapacitate de plată", a declarat liderul PNL.

Prioritățile Guvernului

Ilie Bolojan a vorbit și despre prioritățile guvernanților pentru anul 2025. Printre ele se numără încasarea banilor europeni și controlul asupra cheltuielilor.

"Trebuie sa avem un buget echilibrat și trebuie să respectăm ceea ce am stabilit cu Comisia Europeană. Avem nevoie să ne menținem cheltuielile sub control și, de asemenea, să ne încasăm veniturile.

Acum, este nevoie să ne prioritizam investițiile și să încasăm banii europeni. Încasarea banilor europeni înseamnă să ne menținem condițiile europene, iar pe acestea trebuie să ne concentrăm și să ducem efortul politic", a afirmat liderul PNL.

Când se reduce numărul parlamentarilor

Cât privește reducerea numărului de parlamentari, una dintre promisiunile lui Ilie Bolojan la preluarea șefiei partidului, acesta declară că problema se va rezolva atunci când va exista o majoritate adevărată.

"Veți vedea. Ce am promis în campanie va fi votat atunci când vom avea o majoritate. Noi vom promova legile, dar dacă nu ai majoritate nu le poți trece.

Trebuie să fii conștient că lucrurile pe care le-ai gândit pot fi votate doar dacă obții suportul Coaliției. Asta vom face în perioada următoare", a mai spus ;eful Senatului.