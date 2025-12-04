Economie

Salarii record într-o companie de stat. Mii de euro doar pentru prezența la ședințe

Salarii record într-o companie de stat. Mii de euro doar pentru prezența la ședințe Sursa foto: dreamstime.com
Adunarea Generală a Acționarilor Companiei Naționale Aeroporturi București (CNAB) a aprobat, pe 2 decembrie 2025, o indemnizație brută de 46.560 de lei pentru membrii neexecutivi ai Consiliului de Administrație. Aceasta înseamnă un venit net estimat la aproximativ 27.200 de lei lunar, adică în jur de 5.400 de euro. Decizia intră în vigoare de la 17 decembrie 2025. Anterior, în iulie 2024, un membru al Consiliului încasa un venitbrut de 12.656 de lei, potrivit buletindebucuresti

Comparativ, noua hotărâre presupune aproape de patru ori mai mult pentru aceeași responsabilitate, conform documentelor companiei.

Măsura a fost adoptată cu votul Ministerului Transporturilor, care controlează CNAB ca acționar majoritar. Fondul Proprietatea, acționar minoritar cu 20% din acțiuni, nu a validat noile remunerații.

Henri Coandă

Aeroportul Henri Coandă: Sursa foto: Arhiva EVZ

Indemnizația aprobată „respectă limita maximă legală, calculată ca dublu față de media câștigului salarial brut lunar din ramura de activitate a companiei”. Plata este condiționată de prezența la ședințele lunare ale Consiliului de Administrație și nu depinde de performanță sau obiective atinse.

Directorul general, 8.100 de euro lunar

Potrivit documentelor, directorul general al CNAB are o indemnizație fixă brută de 69.348 de lei, echivalentul unui net de circa 40.568 de lei (peste 8.100 de euro) lunar. Directorul financiar încasează un brut de 51.282 de lei, corespunzător unui net de aproximativ 30.000 de lei (6.000 de euro).

Pe lângă salariul fix, directorii pot primi o componentă variabilă, calculată în funcție de indicatori de performanță, potrivit reglementărilor interne ale companiei.

Alte beneficii: mașină, șofer, comustibil, telefoane

Conducerea CNAB beneficiază de autoturisme de serviciu, șofer personal, combustibil, întreținere și tehnologie de ultimă generație, inclusiv telefoane, tablete, laptopuri și abonamente cu date și voce nelimitate, suportate integral de companie.

Noile indemnizații au fost aprobate într-un context în care listarea CNAB la Bursa de Valori București, propusă de Guvern, a fost blocată. Aceasta ar fi implicat un audit intern detaliat și numirea unei conduceri cu experiență, conform reprezentanților companiei.

Bogdan Mîndrescu, numit director general în septembrie

Bogdan Mîndrescu

Sursa foto: Facebook/Bogdan Mîndrescu

Noul director al CNAB este Bogdan Mîndrescu, care a preluat funcția începând cu 3 septembrie 2025, pentru un mandat de patru ani. El mai deținut anterior această funcție între aprilie 2017 și februarie 2018 și a ocupat poziții de președinte și vicepreședinte al Consiliului de Administrație, precum și secretar de stat în Ministerul Transporturilor. Reprezentanții CNAB au precizat că plecarea sa din 2018 nu a avut legătură cu raportul Corpului de Control realizat anterior mandatului său.

