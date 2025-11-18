Există și bugetari care se rușinează de privilegiile pe care le primesc. Reacția neașteptată a directoarei CNI

Manuela Pătrășcoiu, directoarea generală a Companiei Naționale de Investiții (CNI), companie de stat, câștigă anual peste 170.000 de euro net. La nivel lunar, asta înseamnă aproximativ 14.100 de euro. Când a fost întrebată de salariul său, aceasta s-a rușinat și a evitat să răspundă.

„Aoleu… mult… pe an, da… brut.” La precizarea că este vorba de suma netă, directoarea a explicat că salariile sunt „confidențiale” conform regulilor interne ale companiei, deși legea prevede publicarea acestora. „Confidențialitatea s-a referit pe regula internă a noastră din Contractul Colectiv de Muncă”, a adăugat ea.

Conform datelor publicate de Agenția Națională de Integritate, în 2023, Manuela Pătrășcoiu a încasat un venit anual de 643.120 de lei, echivalentul a aproximativ 130.000 de euro. La această sumă s-au adăugat sporuri pentru gestionarea și administrarea proiectelor externe, în valoare de 43.200 de euro.

Și alți directori din cadrul CNI primesc salarii considerabile: Daniela Orodel, director economic, are un venit lunar de 13.100 de euro, iar Adrian Cefalan, director implementare investiții, câștigă 9.800 de euro pe lună. În plus, angajații beneficiază de bonusuri de pensionare, care pot ajunge la 10 salarii brute pentru cei cu peste 10 ani vechime, cea mai mare primă raportată fiind de 70.000 de lei brut.

Pe lângă salariu și sporuri, directorii CNI primesc prime de conducere, de fidelitate, pentru confidențialitate și vechime, precum și bonusuri de Paște, Crăciun sau pentru Ziua Națională a Constructorului. Ei beneficiază, de asemenea, de tichete de masă și vouchere de vacanță.

Întrebată dacă în 2023 a primit toate aceste bonusuri și sporuri, Manuela Pătrășcoiu a răspuns: „A fost un an cu profit, ca să zic așa, atât eu, cât și colegii mei.”

Manuela Pătrășcoiu a fost numită la conducerea CNI în 2013, în timpul mandatului lui Liviu Dragnea ca ministru al Dezvoltării, și de atunci și-a păstrat funcția, reușind să dezvolte relații solide cu toate partidele politice care au trecut prin guvernare. Înainte de promovarea la CNI, Pătrășcoiu a ocupat poziții de contabil și directoare economică la mai multe companii private.