Noile creșteri ale salariului minim ar putea fi amânate

Guvernul se pregătește să adopte, în următoarele săptămâni, ordonanțele prin care salariile din sistemul bugetar vor fi înghețate, inclusiv salariul minim pe economie. Potrivit unor surse politice, premierul Ilie Bolojan ar urma să discute miercuri, în cadrul Consiliului Național Tripartit pentru Dialog Social, cu sindicatele și patronatele despre măsurile care urmează să fie aprobate.

În prezent, salariul minim brut este de 4.050 de lei, în creștere cu 9,4% față de anul trecut. Un angajat primește în mână aproximativ 2.574 de lei, iar costul total suportat de firmă trece de 4.100 de lei.

România rămâne printre statele cu cele mai mici salarii minime din Uniunea Europeană: puțin peste 800 de euro brut, comparativ cu aproximativ 1.500 de euro în Spania sau 2.200 de euro în Germania.

Directiva europeană privind salariile minime adecvate recomandă ca salariul minim național să fie stabilit la cel puțin 60% din salariul mediu brut sau 50% din salariul mediu brut. În România, nivelul actual se situează la aproximativ 45%. Pentru a atinge standardele UE, salariul minim ar trebui să crească anul viitor între 4.300 și 4.700 de lei.

Premierul Ilie Bolojan a prezentat în Consiliul Tripartit motivele pentru care susține înghețarea salariului minim. Potrivit acestuia, orice majorare ar declanșa automat creșteri ale unor venituri legate direct de salariul minim.

„O eventuală creștere a salariului minim brut, anul viitor, va genera creșteri în cascadă a multor salarii, deoarece de salariul minim brut sunt legate peste 40 de acte normative și mecanisme bugetare, care, la rândul lor, vor duce la creșterea în cascadă a cheltuielilor bugetare colaterale: contribuții, indemnizații, grile, sporuri, plafonări și alocații”, a declarat Ilie Bolojan..

Premierul a adăugat că productivitatea muncii a crescut cu doar 5%, sub creșterea salariilor (9%), ceea ce alimentează inflația: „Situația se reflectă în inflație, fenomen care îi afectează pe cei cu venituri mici”. Un alt argument invocat de premier este riscul ca o creștere uniformă a salariului minim să ducă la pierderi de locuri de muncă în mediul rural și în orașele mici, unde veniturile sunt oricum mai reduse.

Blocul Național Sindical (BNS) susține că înghețarea salariului minim ar fi ilegală și contrară Directivei Europene. „Ne punem întrebarea de unde izvorăște atât de multă ostilitate în discursurile publice ale politicienilor prin care anunță că se împotrivesc protejării nivelului de trai al populației aflate la limita subzistenței, care este îndreptățită legal la majorarea salariului minim”, a transmite BNS.

Sindicaliștii mai susțin că salariul minim a crescut cu 9,45% în ianuarie 2025, însă productivitatea muncii ar fi crescut chiar mai mult, cu 9,9%: „Inflația pentru primele nouă luni a ajuns la 8,45%, ceea ce a erodat semnificativ veniturile”.

Sindicatele susțin formula de calcul prevăzută de Legea 283/2024 și HG 35/2025, despre care afirmă că este transparentă, predictibilă și în acord cu legislația europeană. Aplicarea ei ar duce, automat, la o majorare a salariului minim la 4.325 de lei.

„Formula a fost una agreată atât de Guvern, cât și de organizațiile patronale și respectă în întregime principiile economice ale unei economii de piață sănătoase. Nici patronatele nu contestă rezultatele aplicării formulei de calcul”, afirmă sindicatul.

Noțiunea de salariu minim nu prea mai există, a explicat economistul Radu Georgescu: „Te uiți la TV. Unii îți spun că este bine să crească salariul minim. Alții îți spun că nu este bine. Pe cine să crezi? Hai să gândim un pic. În anul 2025, în industria serviciilor nu prea mai există noțiunea de salariu minim. Nici măcar noțiunea de salariu. Încep cu industria în care lucrez, contabilitate.

Toate firmele de pe planeta Pământ sunt obligate să aibă contabilitate. Dacă ar face contabilitatea intern, o companie ar fi obligată să angajeze un om și să plătească cel puțin salariul minim. Dar multe firme externalizează serviciul către o firmă de contabilitate. Aici nu mai este nicio limită de bani. Poți să plătești și 100 lei/lună.”