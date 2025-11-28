Economie

Ne așteaptă noi scumpiri. Inflația va continua să crească accelerat, potrivit unui sondaj INS

Comentează știrea
Ne așteaptă noi scumpiri. Inflația va continua să crească accelerat, potrivit unui sondaj INSBani. Sursă foto: Pixabay
Din cuprinsul articolului

Managerii din principalele sectoare economice din România estimează evoluții mixte pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Comerțul cu amănuntul se așteaptă la scumpiri semnificative, în timp ce construcțiile și industria prelucrătoare se confruntă cu previziuni de reducere a numărului de angajați.

Managerii din comerţul cu amănuntul anunță scumpiri

Conform INS, managerii din industria prelucrătoare se așteaptă la o ușoară scădere a producției în următoarele trei luni, reflectată printr-un sold conjunctural de -6,6%. Totodată, se estimează și o reducere moderată a forței de muncă (-7,5%). În paralel, prețurile produselor industriale sunt anticipate să crească, cu un sold conjunctural de +22,9%.

Inflație

Inflație. Sursa foto: Arhiva EVZ

Sectorul construcțiilor ar putea înregistra cea mai abruptă scădere a activității, cu un sold conjunctural de -22,3%. În plus, numărul angajaților ar putea scădea cu aproximativ 12,3%, în timp ce prețurile lucrărilor de construcții sunt prognozate să urce puternic, cu un sold de +33,1%.

Cifră de afaceri stabilă, prețuri în creștere

În comerțul cu amănuntul, managerii se așteaptă la o stabilitate relativă a cifrei de afaceri (-2,5%), dar estimează o ușoară creștere a numărului de angajați (+10,1%). Totodată, aproape jumătate dintre respondenți (45,9%) prognozează majorări de prețuri, soldul conjunctural ajungând la +44,3%.

Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală
Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală
inflatie

Inflație Sursa foto: Arhiva EVZ

Pentru sectorul serviciilor, previziunile indică menținerea relativă a volumului de activitate (-2,4%) și a numărului de angajați (-3,4%). Prețurile de vânzare sau facturare sunt așteptate să crească moderat, cu un sold conjunctural de +17%.

Metodologie INS

Datele provin din anchetele statistice de conjunctură realizate în noiembrie 2025 și reflectă percepțiile managerilor privind dinamica activității economice, a angajaților și a prețurilor. Soldul conjunctural reprezintă diferența procentuală între cei care estimează creșteri și cei care anticipează scăderi, fără a fi confundat cu ritmul real de creștere sau scădere al indicatorilor.

„Soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic”, precizează Institutul Național de Statistică (INS).

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:55 - Gina Pistol și lupta cu depresia: O simțeam în fiecare celulă a corpului meu
16:45 - Guvernul începe angajarea răspunderii pe legea pensiilor speciale ale magistraților
16:33 - Afaceristul Ioan Neculaie, condamnat la zece ani de închisoare pentru evaziune fiscală
16:21 - Pelerinaj impresionant la Prislop. Mii de credincioși, prezenți la proclamarea locală a canonizării Sfântului Cuvios ...
16:17 - Probleme la Cupa Mondială 2026. Iranul refuză tragerea la sorți din cauza Statelor Unite
16:14 - Teren viran din Sectorul 4, transformat într-un parc modern. Primăria face lucrări de dublare a suprafeței acestuia

HAI România!

TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
TRUMP, PACEA ȘI MINCIUNA. Cum ne apără „plopii” de dronele rusești și scandalul diplomelor false
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Desfrâul birocratico-sexual -formă de oboseală națională
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar

Proiecte speciale