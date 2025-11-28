Ne așteaptă noi scumpiri. Inflația va continua să crească accelerat, potrivit unui sondaj INS

Managerii din principalele sectoare economice din România estimează evoluții mixte pentru perioada noiembrie 2025 – ianuarie 2026, arată datele publicate de Institutul Național de Statistică (INS). Comerțul cu amănuntul se așteaptă la scumpiri semnificative, în timp ce construcțiile și industria prelucrătoare se confruntă cu previziuni de reducere a numărului de angajați.

Conform INS, managerii din industria prelucrătoare se așteaptă la o ușoară scădere a producției în următoarele trei luni, reflectată printr-un sold conjunctural de -6,6%. Totodată, se estimează și o reducere moderată a forței de muncă (-7,5%). În paralel, prețurile produselor industriale sunt anticipate să crească, cu un sold conjunctural de +22,9%.

Sectorul construcțiilor ar putea înregistra cea mai abruptă scădere a activității, cu un sold conjunctural de -22,3%. În plus, numărul angajaților ar putea scădea cu aproximativ 12,3%, în timp ce prețurile lucrărilor de construcții sunt prognozate să urce puternic, cu un sold de +33,1%.

În comerțul cu amănuntul, managerii se așteaptă la o stabilitate relativă a cifrei de afaceri (-2,5%), dar estimează o ușoară creștere a numărului de angajați (+10,1%). Totodată, aproape jumătate dintre respondenți (45,9%) prognozează majorări de prețuri, soldul conjunctural ajungând la +44,3%.

Pentru sectorul serviciilor, previziunile indică menținerea relativă a volumului de activitate (-2,4%) și a numărului de angajați (-3,4%). Prețurile de vânzare sau facturare sunt așteptate să crească moderat, cu un sold conjunctural de +17%.

Datele provin din anchetele statistice de conjunctură realizate în noiembrie 2025 și reflectă percepțiile managerilor privind dinamica activității economice, a angajaților și a prețurilor. Soldul conjunctural reprezintă diferența procentuală între cei care estimează creșteri și cei care anticipează scăderi, fără a fi confundat cu ritmul real de creștere sau scădere al indicatorilor.