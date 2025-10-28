Managerii din toate domeniile anticipează scumpiri în toate sectoarele economiei în următoarele trei luni

Managerii români estimează o relativă stabilitate a activităţii economice în industria prelucrătoare şi în sectorul serviciilor în perioada octombrie – decembrie 2025, însă anticipează creşteri de preţuri în toate domeniile economiei, arată datele publicate marţi de Institutul Naţional de Statistică (INS).

Managerii din industria prelucrătoare preconizează relativă stabilitate a producţiei pentru următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -0,9%, și menținerea numărului de salariaţi, indicată de un sold conjunctural de -4,7%.

Preţurile produselor industriale sunt anticipate să crească în perioada următoare, conform unui sold conjunctural de +25,3%. Se estimează că preţurile lucrărilor de construcţii vor creşte, tendinţă evidenţiată printr-un sold conjunctural de +37,6%.

Managerii din sectorul de construcţii estimează o tendinţă descendentă a volumului producţiei pentru următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -20,2%. Aceștia estimează că va avea loc şi o scădere a numărului de salariaţi, indicată de un sold conjunctural de -11,4%.

Se preconizează majorarea preţurilor lucrărilor de construcţii (sold conjunctural +37,6%). În sectorul comerţului cu amănuntul, managerii estimează scăderea moderată a cifrei de afaceri (-7,1%), creşterea moderată a numărului de salariaţi (+9,7%) şi majorări de preţuri anticipate de 42,3% dintre respondenţi, sold conjunctural +37,7%.

Volumul serviciilor (cifra de afaceri) este estimat să rămână relativ stabil în următoarele trei luni, cu un sold conjunctural de -2,2%. Numărul salariaţilor din sectorul serviciilor este estimat, de asemenea, să rămână aproape neschimbat, sold conjunctural -2,0%.

Preţurile de vânzare sau de facturare în sectorul serviciilor se anticipează că vor creşte, tendinţă reflectată printr-un sold conjunctural de +22,1%.

Institutul Naţional de Statistică precizează că datele prezentate în acest comunicat au fost obţinute prin anchetele statistice de conjunctură realizate în luna octombrie 2025, reflectând prognozele managerilor întreprinderilor privind evoluţia activităţii economice, a numărului de salariaţi şi a preţurilor.