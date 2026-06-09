Deficitul balanței comerciale a României a ajuns la 10,81 miliarde de euro în primele patru luni din 2026, cu 818,6 milioane de euro mai mic decât în aceeași perioadă a anului trecut, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS).

În perioada ianuarie-aprilie 2026, exporturile au totalizat 32,02 miliarde de euro, în creștere cu 1,9% față de primele patru luni din 2025, în timp ce importurile s-au situat la 42,83 miliarde de euro, în scădere cu 0,5%.

Evoluția a contribuit la diminuarea deficitului comercial cu 7%, un indicator urmărit atent pentru evaluarea echilibrului economic extern al României.

Numai în luna aprilie 2026, exporturile FOB au însumat 8,2 miliarde de euro, iar importurile CIF au ajuns la 11,28 miliarde de euro.

Comparativ cu aprilie 2025, exporturile au crescut cu 4,3%, în timp ce importurile au avansat cu 2,5%. Deficitul comercial lunar a fost de 3,08 miliarde de euro.

Datele arată că ritmul de creștere al exporturilor a fost superior celui al importurilor, ceea ce a contribuit la reducerea dezechilibrului comercial față de anul precedent.

Cea mai mare pondere în exporturile României a fost deținută de categoria mașini și echipamente pentru transport, care a reprezentat 46,5% din totalul exporturilor și a generat vânzări externe de aproape 14,9 miliarde de euro în primele patru luni ale anului.

Aceeași categorie a avut și cea mai mare pondere în importuri, cu 36,3% din total și o valoare de 15,55 miliarde de euro.

O contribuție importantă au avut și produsele manufacturate, care au reprezentat peste un sfert din exporturile și importurile României. În schimb, sectorul produselor chimice continuă să genereze unul dintre cele mai mari dezechilibre comerciale, importurile depășind semnificativ exporturile.

Schimburile comerciale cu statele membre ale Uniunii Europene au continuat să domine comerțul exterior al României.

În perioada ianuarie-aprilie 2026, exporturile către statele UE au fost de 23,17 miliarde de euro, reprezentând 72,4% din totalul exporturilor. Importurile provenite din Uniunea Europeană au însumat 31,62 miliarde de euro, adică 73,8% din total.

În relația cu țările din afara UE, România a exportat bunuri în valoare de 8,85 miliarde de euro și a importat produse de 11,21 miliarde de euro.

Printre cele mai mari avansuri ale exporturilor s-au remarcat uleiurile, grăsimile și cerurile de origine animală și vegetală, cu o creștere de 112,5% față de aceeași perioadă din 2025.

Au fost înregistrate creșteri și la exporturile de materiale crude necomestibile (+8,5%), alimente și animale vii (+6,9%), precum și produse chimice (+4,6%).

În schimb, exporturile de băuturi și tutun au scăzut cu 13,5%, iar cele de articole manufacturate diverse s-au redus cu 6,7%.

Deși România continuă să importe mai mult decât exportă, datele pentru primele patru luni din 2026 indică o reducere a deficitului comercial și o evoluție mai favorabilă decât în anul precedent.

Creșterea exporturilor și scăderea ușoară a importurilor au contribuit la diminuarea dezechilibrului extern, însă deficitul de peste 10 miliarde de euro arată că economia românească rămâne dependentă de importuri în mai multe sectoare importante.