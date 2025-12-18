Impozite auto mai mari pentru mașinile vechi. Guvernul pregătește un nou sistem de taxare

Guvernul pregătește o schimbare majoră care va afecta direct proprietarii de autoturisme, în special pe cei care dețin mașini vechi sau cu norme de poluare inferioare. Un nou mecanism de calcul al impozitului auto urmează să fie aplicat începând cu 1 ianuarie 2026, pe baza unor date centralizate la nivel național de Ministerul Afacerilor Interne. În paralel, autoritățile pregătesc și o ordonanță de urgență care va obliga primăriile să majoreze taxele locale, inclusiv pe cele pentru autovehicule, cu până la 80%.

La nivelul Ministerului Afacerilor Interne au fost centralizate toate informațiile referitoare la parcul auto din România, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări. Aceste date, care includ istoricul vehiculelor și noile clasificări privind norma de poluare, vor fi puse la dispoziția autorităților locale.

Primăriile vor avea astfel acces la informații detaliate despre fiecare automobil înmatriculat, ceea ce va permite aplicarea unui nou sistem de impozitare. Consecința directă va fi creșterea semnificativă a impozitelor auto, în special pentru mașinile vechi, poluante sau cu capacitate cilindrică mare.

În acest context, proprietarii de autoturisme mai vechi sau cu norme de poluare reduse trebuie să se aștepte la majorări consistente ale impozitului anual. De la începutul anului 2026, suma plătită către bugetele locale ar putea fi mult mai mare decât cea actuală, ca efect cumulat al noii metode de calcul și al creșterii generale a taxelor locale.

Măsura este una complementară unei ordonanțe de urgență pregătite la nivel guvernamental, prin care toate primăriile vor fi obligate să majoreze impozitele și taxele pe locuințe și pe mașini cu până la 80%.

Ministerul Afacerilor Interne, prin Direcția Generală Permise de Conducere și Înmatriculări, a finalizat procesul de colectare a datelor privind norma de poluare a vehiculelor, în conformitate cu prevederile Legii nr. 239 din 2025 privind stabilirea unor măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și pentru modificarea și completarea unor acte normative.

Informațiile aferente vehiculelor înmatriculate în fiecare unitate administrativ-teritorială vor fi transmise Instituției Prefectului din fiecare județ, precum și Municipiului București, vineri, 19 decembrie 2025. Începând cu ziua următoare, sâmbătă, 20 decembrie 2025, primăriile vor putea solicita și utiliza aceste date, conform atribuțiilor legale.

Transmiterea se va face în mod securizat, cu respectarea protocoalelor de securitate și a normelor privind protecția datelor cu caracter personal.

Conducerea Ministerului Afacerilor Interne a organizat miercuri, 17 decembrie 2025, o ședință în sistem videoconferință cu prefecții, în cadrul căreia a fost explicat mecanismul de transmitere a datelor către autoritățile locale. Legea nr. 239 din 2025 a fost publicată în Monitorul Oficial în data de 15 decembrie 2025 și intră în vigoare la trei zile de la publicare. Din acest motiv, MAI nu poate transmite informațiile înainte de data la care actul normativ produce efecte, însă datele vor ajunge la instituțiile prefectului chiar în prima zi de aplicare a legii.

În paralel cu schimbarea modului de calcul al impozitului auto, Guvernul pregătește o ordonanță de urgență care obligă autoritățile locale să adopte hotărâri de majorare a taxelor și impozitelor pentru anul fiscal 2026.

„Ordonatorii principali de credite ai bugetelor locale au obligația de a comunica, Direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/administrațiilor județene ale finanţelor publice hotărârea consiliului local/Consiliului General al Municipiului București, în termen de 3 zile lucrătoare, de la data adoptării.

(3) În cazul nerespectării prevederilor alin. (1) directorii direcțiilor generale regionale ale finanțelor publice/șefii administrațiilor județene ale finanţelor publice sistează alimentarea atât cu cote defalcate din impozitul pe venit, cât şi cu sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, cu excepția plăților pentru achitarea drepturilor salariale și a contribuțiilor aferente, inclusiv a drepturilor cuvenite asistenților personali ai persoanelor cu handicap grav, precum și a indemnizațiilor lunare ale persoanelor cu handicap grav și a plăților privind finanțarea sistemului de protecție socială, după caz, atunci când nu pot fi asigurate din venituri proprii.

Alocarea și utilizarea cotelor defalcate din impozitul pe venit și a sumelor defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, care au fost sistate în condițiile altor acte normative, se mențin.

(4) Alimentarea cu cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din unele venituri ale bugetului de stat pentru echilibrarea bugetelor locale, se reia la data la care autoritățile administrației publice locale fac dovada aprobării hotărârii consiliului local/Consiliului General al Municipiului București pentru anul fiscal 2026.”, arată draftul de OUG.

În acest context, autoritățile locale vor avea un termen limitat pentru adoptarea noilor hotărâri fiscale, în timp ce șoferii și proprietarii de locuințe se pregătesc pentru o creștere semnificativă a poverii fiscale începând cu anul viitor.