Impozite mai mari pe locuințe și mașini din 2026. Legea a fost publicată în Monitorul Oficial

Legea care stabilește măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice, incluzând și creșterea unor taxe locale, a fost publicată în Monitorul Oficial. Guvernul și-a angajat răspunderea pentru această lege în plenul reunit al celor două Camere ale Parlamentului pe 1 septembrie, iar pe 9 septembrie proiectul a fost transmis președintelui pentru promulgare.

După asumarea răspunderii, pe 8 septembrie, legea a fost contestată la Curtea Constituțională de către AUR. Curtea Constituțională a declarat ulterior parțial neconstituțională o prevedere referitoare la testarea funcționarilor publici cu testul poligraf. Proiectul a fost modificat în Parlament și adoptat din nou pe 18 noiembrie, însă a fost contestat pentru a doua oară la CCR.

Pe 10 decembrie, Curtea a respins sesizarea AUR, validând modul în care reexaminarea legii s-a realizat în ședința comună a celor două Camere, pentru punerea în acord cu decizia CCR nr. 481/2025. Inițial, discutarea proiectului fusese stabilită pentru 21 ianuarie 2026, însă Guvernul a solicitat preschimbarea termenului.

Legea reglementează un pachet de măsuri de redresare și eficientizare a resurselor publice și modifică mai multe acte normative în domeniul fiscal-bugetar, insolvență și domenii conexe.

Printre principalele obiective se numără utilizarea eficientă a resurselor statului, optimizarea fiscală, menținerea unui tratament egal și transparent pentru toți contribuabilii, precum și restructurarea facilităților fiscale care și-au atins obiectivele și nu mai sunt justificate în perioade de deficit bugetar.

De asemenea, legea prevede reorganizarea sistemului de impozitare la nivel local, introducerea unor noi reglementări pentru contribuabilii plătitori de impozit pe profit și utilizarea mai eficientă a fondurilor publice alocate serviciilor publice, atât la nivel central, cât și local.

Una dintre cele mai importante schimbări vizează impozitele pe proprietate pentru persoanele fizice. Deși trecerea la impozitarea la valoarea de piață este programată pentru ianuarie 2027, proiectul propune un mecanism tranzitoriu care se va aplica începând de anul viitor, pe fondul lipsei de timp pentru implementarea completă a noului sistem.

Chiar și în această formulă tranzitorie, impozitul pe locuințe va crește semnificativ. Potrivit unor estimări, majorarea poate ajunge la aproape 80%. De exemplu, pentru un apartament cu trei camere din București, pentru care impozitul a fost în acest an de 198 de lei, proprietarul ar putea plăti din 2026 aproximativ 355 de lei.

Creșterea este determinată de actualizarea valorilor impozabile din Codul Fiscal de 2,68 ori, indiferent de tipul clădirii. Valorile utilizate în prezent datează din 2015 și, deși au fost indexate cu inflația, nu mai reflectă realitatea pieței imobiliare.

Tot de la 1 ianuarie 2026, toți comercianții vor fi obligați să accepte plata cu cardul, indiferent de volumul încasărilor în numerar. Obligația va viza acceptarea cardurilor de debit, de credit sau preplătite, prin terminale POS sau alte soluții moderne de plată electronică, inclusiv aplicații dedicate.

Va fi eliminat pragul de 50.000 de lei încasări în numerar pe an, peste care comercianții erau până acum obligați să accepte plata cu cardul. Noua regulă se va aplica tuturor persoanelor juridice care desfășoară activități de comerț sau prestări de servicii.

Măsura este justificată de autorități prin contextul accelerat de digitalizare și prin necesitatea extinderii accesului consumatorilor la plățile electronice, la un număr cât mai mare de operatori economici.

Proiectul de lege introduce și un nou mecanism de impozitare a mijloacelor de transport, construit pe principiul „poluatorul plătește”. Impozitul va fi stabilit în funcție de două criterii: capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Sunt prevăzute opt norme de poluare, de la cea mai poluantă, non-euro, până la cea mai puțin poluantă: non-euro, Euro 1, Euro 2, Euro 3, Euro 4, Euro 5, Euro 6 și categoria vehiculelor hibride cu emisii mai mari de 50 g CO₂/km.

Pentru o mașină cu motor între 1,6 și 2,0 litri, impozitul anual ar urma să fie cuprins între aproximativ 237 și 297 de lei pentru normele non-euro până la Euro 3. Pentru aceeași motorizare, dar cu normă Euro 4, impozitul ar scădea ușor, între 228 și 285 de lei, iar pentru Euro 5 între 213 și 267 de lei.

Proiectul mai prevede creșterea valorii impozabile a locuințelor și terenurilor deținute de persoane fizice, introducerea unui capital social minim de 500 de lei pentru societățile cu răspundere limitată care au o cifră de afaceri netă de 400.000 de lei, precum și majorarea bazei de calcul a contribuției de asigurări sociale de sănătate la 72 de salarii minime brute pentru veniturile din activități independente.

O altă măsură cu impact direct asupra consumatorilor este introducerea unei taxe fixe de 25 de lei pentru fiecare colet cu valoare sub 150 de euro provenit din afara Uniunii Europene. Taxa se va aplica pentru comenzile din zone precum China sau Turcia și îi va afecta în special pe românii care cumpără de pe platforme online populare precum Temu, Shein sau Trendyol.

Taxa va fi instituită în colaborare cu firmele de curierat și va fi percepută la livrare, potrivit proiectului de lege.