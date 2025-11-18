Impozite mai mari pe case și mașini. Noile măsuri fiscal-bugetare, la vot în Parlament

Parlamentul urmează să voteze în ședința de astăzi proiectul privind noile măsuri fiscal-bugetare, un pachet care modifică semnificativ impozitarea proprietăților, taxarea mașinilor, regulile pentru firme, modul de calcul al CASS și impozitarea câștigurilor din investiții și criptomonede. Noile prevederi vor intra treptat în vigoare, o parte în 2026, o parte mai devreme, iar impactul va fi resimțit atât de persoanele fizice, cât și de mediul de afaceri.

Proiectul introduce norme intermediare pentru impozitele locale pe clădiri și terenuri, până la implementarea sistemului informatic de evaluare în masă, care ar urma să furnizeze valori de piață în 2026 pentru impozitele din 2027.

Astfel, pentru clădirile rezidențiale din materiale durabile, cu toate utilitățile, valoarea impozabilă va crește de la 1.492 lei/mp la 2.677 lei/mp. Pentru clădirile similare fără utilități, valoarea impozabilă urcă de la 894 lei/mp la 1.606 lei/mp.

Proiectul elimină și reducerea coeficientului de corecție aplicată apartamentelor din blocurile de peste trei etaje și minimum opt apartamente, considerată depășită odată cu trecerea spre impozitarea la valoarea de piață.

În 2026, autoritățile locale nu vor mai trebui să adopte hotărâri pentru actualizarea impozitelor cu rata inflației: valorile prevăzute în lege se vor aplica direct.

Un capitol important al proiectului vizează schimbarea modului în care sunt impozitate mijloacele de transport. Pe baza unui studiu elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale, impozitele vor ține cont de capacitatea cilindrică și norma de poluare.

Noua formulă se aplică pentru opt categorii de vehicule, de la motociclete la autobuze și microbuze. Normele de poluare sunt clasificate de la non-euro la E6 și hibride cu emisii peste 50 g CO₂/km. Pentru fiecare combinație capacitate cilindrică–normă de poluare se aplică coeficienți de ajustare între 1,3 și 0,95.

Exemple de impozite:

-Mașină cu motor între 1,6–2,0 litri, normă E0–E3: 237,6 – 297 lei/an

-Aceeași motorizare, normă Euro 4: 228 – 285 lei/an

-Euro 5: 213 – 267 lei/an

-Impozitul cel mai mic va fi plătit pentru mașinile electrice: 80 lei/an.

Modelul este inspirat din legislația Bulgariei, unde impozitarea ia în calcul puterea, vechimea și norma de poluare.

Proiectul înăsprește regulile privind inactivitatea fiscală. O firmă fără cont bancar în România sau fără cont la Trezorerie va fi declarată inactivă, la fel ca societățile fără sediu, fără organe statutare sau cu durata de funcționare expirată.

Tot inactivă va fi considerată firma care nu depune situațiile financiare anuale în maximum 5 luni de la termenul legal.

După intrarea în vigoare a legii:

-inactivitatea nu va putea depăși 1 an (3 ani în cazul inactivității voluntare declarate la Registrul Comerțului);

-firmele care depășesc termenul fără reactivare vor putea fi dizolvate la solicitarea ANAF.

Regimul tranzitoriu va diferenția contribuabilii în funcție de vechimea în inactivitate.

Legea 70/2015 este modificată, introducând obligația pentru toate societățile de a avea cont de plăți în România. Firmele nou înființate vor trebui să deschidă contul în maximum 60 de zile lucrătoare. Nerespectarea obligației devine contravenție.

Prestatorii de servicii de plată vor fi obligați să deschidă cont persoanelor fizice și juridice, cu excepția cazurilor care ar încălca legea privind combaterea spălării banilor.

-Noile obligații intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.

-Capital minim majorat pentru SRL-uri: 500 lei sau 5.000 lei

-Capitalul social minim pentru SRL-uri se modifică după cum urmează:

-500 lei pentru firme cu cifră de afaceri netă sub 400.000 lei

-5.000 lei pentru firme cu cifră de afaceri peste acest prag

-500 lei pentru toate SRL-urile nou înființate

Societățile existente trebuie să-și majoreze capitalul la primul moment oportun (modificare act constitutiv sau mențiune), dar nu mai târziu de doi ani de la intrarea în vigoare a legii. În caz contrar, vor fi dizolvate.

Nivelul capitalului a fost stabilit în raport cu salariul mediu, de aproximativ 5.000 lei.

Normele de venit pentru activitățile de cazare dispar, iar venitul net se va calcula prin deducerea unei cote forfetare de 30% din venitul brut, indiferent dacă vorbim despre chirii obișnuite sau închirieri pe termen scurt (sub 30 zile).

Impozitul rămâne 10%, aplicat asupra venitului net determinat. Contribuabilii vor completa doar partea de venituri în registrul fiscal, fără obligația unei evidențe contabile.

Pentru închirierile pe termen scurt, apare o obligație suplimentară: utilizarea aparatelor de marcat electronice fiscale și emiterea bonului fiscal către client.

Eșalonarea simplificată va fi disponibilă doar:

-pentru persoane fizice – datorii sub 100.000 lei

-pentru asocieri fără personalitate juridică – datorii sub 100.000 lei

-pentru persoane juridice – datorii sub 400.000 lei

În prezent există doar un prag minim (500 – 5.000 lei). Noile plafoane introduc pentru prima dată o limită maximă.

Proiectul reglementează detaliat modul în care Fiscul va vinde bunurile sechestrate prin licitații online:

-publicitate de minimum 10 zile

-afișarea descrierilor și fișierelor media relevante

-vizionarea bunurilor la data stabilită în platformă

-licitații desfășurate pe durata a 5 – 30 zile

Regulile se aplică și bunurilor intrate în proprietatea privată a statului.

Toți operatorii economici vor fi obligați să accepte plata cu cardul, indiferent de nivelul încasărilor în numerar. Pragul actual de 50.000 lei dispare. Măsura intră în vigoare la 1 ianuarie 2026.

-Impozitul minim pe cifra de afaceri dispare din 2026

-Proiectul elimină impozitul minim pe cifra de afaceri (IMCA) de la 1 ianuarie 2026.

-Pentru companiile din petrol și gaze (ICAS), impozitul suplimentar rămâne valabil până la 31 decembrie 2025.

Tot din 2026, cheltuielile cu drepturi de proprietate intelectuală, consultanță și management către entități afiliate din străinătate devin nedeductibile dacă depășesc 1% din totalul cheltuielilor.

Pentru veniturile realizate din 2026, plafonul maxim pentru calculul CASS crește de la 60 la 72 de salarii minime brute.

Baza de calcul va fi determinată în funcție de salariul minim în vigoare la 1 ianuarie. Ministerul justifică măsura prin necesitatea reducerii diferențelor de taxare între salariați și independenți.

Normele de venit vor fi raportate tot la salariul minim valabil la 1 ianuarie, iar direcțiile de finanțe vor stabili norma prin înmulțirea salariului minim cu un coeficient (minimum 12).

Din 2026 cresc cotele de impozitare pentru câștigurile din titluri de valoare și instrumente derivate:

-pentru titluri deținute peste 365 de zile – de la 1% la 3%

-pentru titluri deținute sub 365 de zile – de la 3% la 6%

-pentru tranzacțiile efectuate în afara intermediarilor autorizați și pentru aurul de investiții – de la 10% la 16%

Veniturile din tranzacții cu monedă virtuală vor fi impozitate cu 16%, aplicat asupra diferenței dintre prețul de vânzare și cel de achiziție.

Câștigurile sub 200 lei/tranzacție sunt exceptate, dacă totalul pe anul fiscal nu depășește 600 lei.

Proiectul introduce obligativitatea avizelor psihologice și de integritate pentru funcțiile de conducere din ANAF, precum și pentru inspectorii de execuție din structurile de inspecție fiscală și executare silită, atunci când există indicii de abateri.

Pentru Oficiul Național pentru Jocuri de Noroc (ONJN), candidații la concursuri vor trebui să prezinte aviz psihologic și aviz de integritate. Funcționarii instituției vor fi testați psihologic la doi ani sau ori de câte ori este necesar.

Bodycam pentru controalele fiscale și vamale

Inspectorii antifraudă și personalul vamal vor putea utiliza bodycam și sisteme foto-audio-video în timpul controalelor, măsura fiind introdusă prin completarea Codului Vamal.