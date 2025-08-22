Economie Impozitele pe locuințe cresc masiv în 2026. Aplicarea valorii de piață se amână







Ministerul Finanțelor a decis să amâne aplicarea impozitării proprietăților imobiliare deținute de persoane fizice la valoarea de piață, inițial prevăzută pentru 1 ianuarie 2026. Decizia vine din cauza lipsei de timp pentru implementarea sistemelor informatice și a mecanismelor de evaluare necesare, conform informațiilor Profit.ro.

Astfel, impozitarea la valoarea de piață, prevăzută ca angajament în planul fiscal cu Comisia Europeană și în PNRR, va fi aplicată efectiv abia în 2027. În 2026 va funcționa un mecanism tranzitoriu care să apropie impozitele de valoarea reală a proprietăților. În cazul persoanelor juridice, impozitarea va rămâne calculată în funcție de evaluările actuale, fără modificări.

Impozitarea proprietății la valoarea de piață este deja prevăzută de legislație, fiind inițial programată pentru 1 ianuarie 2025, după ce Parlamentul a adoptat, la finalul lui 2022, legea prin care prevederile ordonanței 16/2022 urmau să intre în vigoare. Din motive electorale, intrarea în aplicare a fost amânată pentru 2026, urmând acum o nouă amânare.

Mecanismul tranzitoriu din 2026 va încerca să apropie impozitul de valoarea de piață, ceea ce ar putea duce la creșteri semnificative. În prezent, valoarea impozabilă a clădirilor este stabilită în funcție de indicatori precum zona în cadrul localității, rangul localității și materialele folosite la construcție. Impozitul pe clădiri rezidențiale deținute de persoane fizice se calculează prin aplicarea unei cote între 0,08% și 0,2% asupra valorii impozabile, procent stabilit de autoritățile locale, dar de regulă la nivelul minim.

Reamintim că premierul Ilie Bolojan a avertizat că, începând cu 1 ianuarie 2026, impozitele pe proprietăți vor crește cu până la 70% în anumite situații, în special în localitățile unde primăriile nu și-au actualizat impozitele de mai mulți ani. Această majorare se va aplica exclusiv persoanelor fizice, deoarece persoanele juridice sunt impozitate prin formule diferite. „Este posibil ca acolo unde, într-o comună, nu s-au indexat impozitele de ani de zile să se ajungă la o astfel de majorare exclusiv pentru persoanele fizice”, a declarat premierul.

Premierul a explicat că ajustarea este necesară din cauza crizei bugetare și a volumului mare de investiții, care limitează capacitatea de a redirecționa fonduri către autoritățile locale: „Nu mai avem posibilitatea să redirecționăm sumele către autoritățile locale, cum s-a întâmplat până acum, din cauza volumului mare de investiții și a cheltuielilor necontrolate”.

Nota de fundamentare a proiectului legislativ menționează că noile măsuri urmăresc principiile echității și proporționalității, astfel încât plata impozitelor să fie aplicabilă tuturor contribuabililor, nu doar celor care respectă în mod voluntar legea. Pentru construcțiile realizate legal, impozitul se va calcula pe baza documentelor oficiale, cum ar fi autorizația de construire și anexele acesteia.

Potrivit proiectului, pentru clădirile realizate fără autorizație de construire, cu excepția celor edificate înainte de 1 august 2001, se va aplica o majorare a impozitului cu 100% pe o perioadă de 5 ani, începând cu anul următor constatării neregulii. Scopul este de a descuraja construcțiile ilegale și de a crește veniturile la bugetele locale.

Impozitul va fi datorat și pentru clădirile cu autorizație expirată, dacă nu s-a solicitat prelungirea acesteia, precum și pentru clădirile construite fără autorizație, dacă acestea sunt constatate de autorități până la 31 decembrie a anului precedent. Proprietarii clădirilor finalizate parțial vor trebui să declare suprafața construită pe baza unui proces-verbal de recepție parțială. Nedeclararea atrage majorări succesive de 30% pentru fiecare întârziere de 6 luni.

Autoritățile vor putea folosi tehnologii moderne, precum drone și imagini satelitare, pentru identificarea clădirilor construite ilegal sau nedeclarate. Aceste probe vor fi folosite pentru aplicarea sancțiunilor fiscale.

Premierul a explicat că grila de impozitare va fi stabilită după consultări cu primăriile, ținând cont de suprafața proprietății, zona și rangul localității. Astfel, un imobil într-un oraș mare va fi impozitat mai mult decât unul dintr-o comună mică, reflectând valoarea de piață.

Legea privind impozitarea la valoarea de piață a fost adoptată în 2022, cu termen inițial 1 ianuarie 2025, dar a fost amânată mai întâi pentru 2026 și acum se aplică efectiv din 2027.

Și vicepremierul Tanczos Barna a declarat că impozitul pe clădiri rezidențiale ar putea crește între 60% și 70%. „Analizele Comisiei Europene și ale Ministerului Finanțelor arată că foarte multe comune nu majorează periodic impozitele, iar primăriile depind foarte mult de veniturile de la centru. Este o majorare necesară pentru consolidarea bugetelor locale, astfel încât acestea să devină mai independente financiar”, a afirmat Tanczos barna.

El a precizat că, în continuare, vor avea loc discuții privind formula de calcul, inclusiv dacă mașinile electrice sau scumpe vor fi scutite de impozit, și că majorările vizează atât impozitele pe clădiri, cât și pe autoturisme.