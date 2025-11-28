Bonificația de 3% pentru românii bun-platnici întârzie

Bonificația de 3% promisă companiilor care și-au achitat la timp impozitul pe profit și impozitul micro pentru anul fiscal 2024 nu va fi acordată imediat. Potrivit explicațiilor oferite de specialiști, întârzierea vine în urma discuțiilor dintre Guvern și Comisia Europeană, care a cerut ca această facilitate să fie aplicată doar după ce statul recuperează sumele prin încasări suplimentare.

În practică, măsura rămâne valabilă, însă nu poate fi operată încă în fișele fiscale ale contribuabililor. Potrivit consultantului fiscal Cristian Rapcencu, acordarea reducerii a fost legată de o condiție clară: statul poate returna acel 3% doar dacă găsește o sursă de compensare în buget.

„Facilitatea nu a fost anulată, dar nu poate fi aplicată până când Fiscul nu demonstrează că are venituri suplimentare care acoperă impactul bugetar. Discuțiile cu Comisia Europeană au fost ferme în acest sens”, a explicat acesta.

Rapcencu estimează că firmele ar putea vedea bonificația reflectată în fișa contribuabilului abia peste unul sau doi ani, atunci când statul va avea spațiul fiscal necesar.

Conform OUG 107/2024, contribuabilii care achită impozitul pe profit sau impozitul micro aferent anului 2024 pot primi o bonificație de 3%, utilizabilă ulterior pentru compensarea altor obligații fiscale.

Pentru a beneficia de această facilitate, firmele trebuie să îndeplinească toate condițiile impuse de ordonanță:

depunerea tuturor declarațiilor fiscale la zi;

achitarea integrală și la termen a impozitelor aferente anului 2024;

lipsa oricăror datorii fiscale restante în momentul depunerii declarațiilor pentru impozitul anual sau trimestrial.

Mai multe companii au așteptat clarificări până după data de 25 iunie 2025, termenul de declarare a impozitelor, însă bonificația nu a apărut în sistemul ANAF.

În Parlament se află în discuție un proiect de lege care ar putea majora bonificația de la 3% la 5%, însă adoptarea acestuia depinde de modul în care România reușește să își echilibreze bugetul și să respecte limitele impuse de Comisia Europeană.

Din acest motiv, aplicarea efectivă a facilității rămâne incertă, iar mediul de afaceri așteaptă în continuare un calendar clar pentru momentul în care reducerea fiscală va deveni vizibilă în fișele contribuabililor.