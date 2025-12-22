Explozie în Focșani. Bloc evacuat, pompierii acționează pe toată linia

O explozie urmată de un incendiu a avut loc luni dimineaţă într-un bloc de locuinţe din municipiul Focşani, potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Vrancea.

Evenimentul a provocat intervenţia de urgenţă a pompierilor, care au acţionat pentru limitarea efectelor şi asigurarea siguranţei locatarilor.

Conform reprezentanţilor ISU Vrancea, incendiul a izbucnit într-un imobil situat pe Aleea Echităţii din Focşani. La faţa locului au fost mobilizate rapid cinci echipaje din cadrul Detaşamentului de Pompieri Focşani, dotate cu patru autospeciale de stingere a incendiilor şi modulul SMURD, care acţionează pentru stingerea flăcărilor și pentru protejarea persoanelor aflate în apropiere.

Potrivit unui comunicat al ISU Vrancea:

„Forţele de intervenţie acţionează pentru localizarea şi lichidarea incendiului, precum şi pentru asigurarea perimetrului afectat.”

Până în prezent, autoritățile nu au comunicat informații oficiale privind eventuale victime sau cauzele care au dus la producerea exploziei. Operațiunea este în desfășurare, iar pompierii continuă să monitorizeze situația pentru a preveni eventuale extinderi ale incendiului.

ISU Vrancea a precizat că vor fi oferite detalii suplimentare pe măsură ce intervenția se va încheia și situația se va clarifica. De asemenea, autoritățile recomandă locuitorilor din zonă să evite apropierea de blocul afectat și să respecte indicațiile pompierilor pentru siguranța lor.

Pe durata intervenției, forțele de intervenție au delimitat zona afectată pentru a proteja locuitorii și a facilita operațiunile de stingere a incendiului. Echipajele SMURD sunt pregătite să acorde asistență medicală în cazul în care se înregistrează victime.

Pompierii continuă să evalueze pagubele și să stabilească dacă locuințele din apropiere au fost afectate de explozie sau de incendiu. De asemenea, sunt verificate eventuale riscuri de propagare a flăcărilor la alte imobile din zonă.

Autoritățile locale și ISU Vrancea vor reveni cu informații oficiale privind cauza exploziei și starea persoanelor afectate, imediat ce datele vor fi disponibile.

În paralel, echipele tehnice vor analiza circumstanțele în care s-a produs evenimentul pentru a preveni situații similare în viitor.

Până atunci, populația este îndemnată să evite zona afectată și să respecte indicațiile salvatorilor pentru a preveni accidente sau răniri suplimentare