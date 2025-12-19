Social

Tronsonul Focșani-Adjud, pe ultima sută de metri. Când va fi deschisă circulația

Tronsonul Focșani-Adjud, pe ultima sută de metri. Când va fi deschisă circulațiaTronsonul Focșani-Adjud. Sursa foto: Facebook/Cristian Pistol
Cristian Pistol, directorul CNAIR, a fost vineri pe șantierul secțiunii Focșani–Adjud a autostrăzii A7 și a anunțat că, înainte de Crăciun, circulația va fi deschisă pe încă 50 de kilometri de autostradă. „Suntem la un pas de momentul mult aşteptat”, a scris acesta, într-o postare pe Facebook.

Tronsonul Focșani-Adjud, deschis înainte de Crăciun

Directorul general al CNAIR a anunțat că a fost vineri pe șantierul secțiunii Focșani–Adjud a autostrăzii A7, fiind ultima verificare a tronsonului.

„Sunt astăzi pe şantier pentru a mă asigura că totul este pregătit pentru a deschide circulaţia în cele mai bune condiţii. Suntem la un pas de momentul mult aşteptat: înainte de Crăciun vom avea încă 50 de km de autostradă”, a scris acesta.

Ultimele lucrări finale pe secțiunea Focșani–Adjud

Directorul CNAIR a anunțat că firma UMB montează, în prezent, ultimele elemente de siguranță, respectiv rosturile de dilatație și lisele de parapet.

„Mobilizarea este exemplară până în ultimul moment. Odată cu deschiderea acestui nou sector, încheiem anul cu 195 de km puşi în circulaţie pe A7 (din cei 319 km ai Autostrăzii Moldovei), între Ploieşti şi Paşcani. Moldova are acum autostradă reală şi perspective economice concrete”, a mai scris acesta.

Tronsonul Focșani-Adjud

Tronsonul Focșani-Adjud. Sursa foto: Facebook/Cristian Pistol

Pistol: „Anul viitor trebuie să finalizăm A7, de la Ploieşti la Paşcani”

Pe data de 16 decembrie, Pistol anunța că „este o cursă contracronometru pe şantierul dintre Focşani şi Adjud”, iar constructorul român UMB lucrează intens pentru a deschide circulația până la sfârșitul anului.

„Aştept rezultatele testelor de calitate, iar dacă acestea vor fi conforme, voi putea să programez recepţia lucrărilor în perioada 23-24 decembrie. Dacă totul corespunde standardelor de calitate şi siguranţă, românii vor primi un cadou binemeritat de sărbători”, anunța acesta, la acea vreme.

El menționa, de asemenea, că eforturile constante din 2025 au dus, în acest an, la adăugarea a 146 de kilometri la rețeaua de drumuri de mare viteză a României. „Anul viitor trebuie să finalizăm A7, de la Ploieşti la Paşcani”, a mai spus acesta, la jumătatea lunii decembrie.

