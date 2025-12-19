Moda brazilor de Crăciun închiriați. Cum a prins în România un serviciu care schimbă tradiția și cât costă

Timp de decenii, bradul de Crăciun a fost unul dintre cele mai stabile tradiții ale sărbătorilor de iarnă. Obișnuiam să ne strângem toată familia pentru a face bradul de Crăciun. Era un ritual care dura ore întregi, cu instalații încurcate și discuții fără grabă. Nu conta cât de perfect ieșea bradul, ci faptul că îl făceam împreună. Astăzi, însă, aceste momente sunt tot mai greu de găsit în agendele încărcate ale familiilor urbane. Lipsa de timp, programul fragmentat și viteza cu care trăim au schimbat nu doar felul în care muncim sau consumăm, ci și modul în care ne raportăm la sărbători.

Toate aceste schimbări au creat, treptat, un teren fertil pentru apariția unei soluții care, cu un deceniu în urmă, părea greu de imaginat pentru casele românilor: bradul de Crăciun închiriat. Nu ca o ruptură de tradiție, ci ca o adaptare la realitățile unei societăți care funcționează după alte reguli decât cele de acum 20 sau 30 de ani.

Inițial, acest tip de serviciu a apărut în România în zona corporate, la mijlocul anilor 2010, ca răspuns la nevoia firmelor de a avea decoruri sezoniere rapide, coerente și ușor de gestionat. Ulterior, mai ales după 2020, ideea a început să fie preluată și de persoanele fizice, pe fondul accelerării stilului de viață, al mutării accentului pe confort și al unei relații diferite cu consumul. Oamenii nu au renunțat la brad, dar au început să caute variante prin care să păstreze atmosfera de sărbătoare fără a consuma resursele de timp și energie care deveniseră deja insuficiente.

Așa am ajuns în punctul în care bradul de Crăciun nu mai este, pentru toată lumea, un obiect cumpărat și depozitat, ci un serviciu complet: livrat, montat, decorat și ridicat după sărbători. Un semn clar că, în România de astăzi, Crăciunul nu se pierde, ci se reorganizează în jurul unei valori care a devenit esențială: timpul.

Primele servicii de închiriere a brazilor de Crăciun au apărut în România în jurul anilor 2013–2015, inițial adresate aproape exclusiv companiilor, mall-urilor, hotelurilor și spațiilor comerciale. Erau servicii de nișă, inspirate din modelele occidentale, unde decorarea sezonieră devenise de mult un business separat. Multă vreme, bradul închiriat a fost perceput fie ca un lux inutil, fie ca o soluție „corporatistă”, nepotrivită pentru spațiul intim al locuinței.

Schimbarea reală a venit după 2020, când pandemia a accelerat transformări care oricum erau în curs. Casa a devenit spațiu de lucru, de viață și de sărbătoare în același timp, iar toleranța față de activitățile consumatoare de timp a scăzut. Oamenii nu au renunțat la simbolurile Crăciunului, dar au început să caute modalități prin care să le păstreze fără efortul care nu mai aducea bucurie.

Unul dintre motivele-cheie pentru care moda a prins ține de presiunea timpului. Luna decembrie a devenit, pentru mulți români, una dintre cele mai aglomerate perioade ale anului. Traficul, cumpărăturile, programul de lucru și obligațiile sociale se suprapun peste pregătirile de sărbători. Diferența dintre o zi consumată și o oră și jumătate câștigată devine esențială într-o societate în care timpul liber este limitat. Pentru mulți, nu mai este vorba despre lene sau lipsă de implicare, ci despre prioritizare.

„În primul rând, nu mai alergi prin magazine după brad și decorațiuni. Știm cu toții că de sărbători este trafic aglomerat, magazinele sunt pline, parcă timpul se comprimă și nu ne mai ajunge. Asta provoacă stres. Închiriere bradului te scapă de toate aceste situații neplăcute. Apoi vine design-ul. Alegerea unui design este o provocare de cele mai multe ori, iar noi venim cu modele speciale”, explică Radu Vaștag, fondatorul brazideinchiriat.ro.

Într-o societate în care serviciile „la cheie” au devenit norma – de la mâncare la transport – bradul de Crăciun nu a mai făcut excepție. Un alt motiv important ține de transformarea bradului într-un element de design. Pentru multe familii, bradul a devenit piesa centrală a casei în decembrie, fundal pentru fotografii, punct de atracție pentru copii și invitați. Decorarea lui, însă, consumă timp și energie. Iar diferența dintre o decorare „de acasă” și una profesionistă este semnificativă.

„Decorarea bradului se face cu echipă, durează între o oră și trei ore, în funcție de mărime și de cele mai multe ori, familia participă, mai ales copiii, dar și pisicile. De exemplu, un brad de 2.4 m, este montat și impodobit de o familie în câteva ore bune, ba chiar o zi întreagă, în funcție de decorațiuni. La noi durează o oră și jumătate”, spune Radu Vaștag.

Dacă montarea bradului poate fi o activitate plăcută, demontarea și depozitarea sunt, aproape unanim, detestate. După Revelion, bradul devine o problemă logistică.

„Strânsul bradului este o povară pentru toată lumea, iar noi ne ocupăm de tot. Depozitarea iar este o problemă pentru multe persoane”, explică antreprenorul.

În marile orașe, unde apartamentele sunt mai mici și spațiile de depozitare limitate, ideea de a păstra un brad artificial voluminos timp de 11 luni nu mai este atractivă. Poate cel mai important avantaj perceput de clienți este libertatea de schimbare. Cumpărarea unui brad și a unui set de decorațiuni presupune, implicit, repetarea aceluiași decor ani la rând.

„Unul dintre cele mai mari beneficii este acela că în fiecare an poți avea un model de design diferit și te poți bucura de alt decor. Oamenii aleg modelul dorit, stabilim o zi și o oră, iar noi venim și îl montăm. Brazii sunt artificiali, se pot realiza și la comandă, facem brazi și decorațiuni pentru toată locuința, interior - exterior, avem brazi și decorațiuni pentru parcuri și spatii comerciale”, spune Radu Vaștag.

Această logică este identică cu cea a modei sau a designului interior: oamenii nu mai vor aceleași lucruri la nesfârșit. Vor varietate, fără investiții permanente. Pentru brazii de dimensiuni mari, diferența dintre a face singur și a apela la un serviciu specializat devine evidentă.

„Clienții noștri preferă să aleagă un serviciu special, brazi legați, cu tematici, la comandă. Un brad de 3 m, pentru o familie, este o adevărată provocare, care durează câteva zile și anul următor, este același bra, în schimb, în schimb noi îl terminăm în două, trei ore, iar anul viitor va fi un model diferit. Se economisește foarte mult timp și oamenii primesc ceva deosebit”, explică antreprenorul.

Una dintre cele mai frecvente întrebări este legată de preț. La prima vedere, suma poate părea mare, dar raportată la serviciile incluse, percepția se schimbă.

„Prețul mediu este de 2000 lei. Noi venim cu bradul și ornamentele, îl împodobim, iar după sărbători tot noi îl ridicăm”, spune fondatorul brazideinchiriat.ro.

În acest cost intră nu doar bradul, ci și designul, transportul, montajul, decorarea și demontarea. Pentru multe familii, suma este comparabilă cu investiția într-un brad artificial de calitate și un set complet de ornamente, dar fără grija depozitării și a repetării aceluiași decor an de an.

„Noi întotdeauna ne-am diferențiat prin creație, nu prin comparație. Avem cel mai mare stoc din țară, cu peste 150 de modele de brazi decorați, de înălțimi diferite și livrăm aproape în toată țara. Sunt foarte multe persoane fizice care fac acasă bradul, cu noi și familia, dar și foarte multe firme, hoteluri și restaurante”, spune Radu Vaștag.

Poate cea mai importantă explicație pentru succesul brazilor închiriați ține de schimbarea mentalității. Românii au început să accepte ideea că nu trebuie să facă totul singuri și că timpul lor are valoare: „Le recomandăm tuturor să își facă sania vara. Îl așteptăm cu bucurie, să împodobim România. Sărbători fericite!”, este mesajul cu care Radu Vaștag își încheie povestea.

În fond, moda brazilor de Crăciun închiriați nu vorbește despre renunțarea la tradiții, ci despre adaptarea lor la ritmul vieții moderne. Despre dorința de a păstra magia, dar fără epuizare. Despre un Crăciun care începe cu bucurie și se termină fără griji. Bradul închiriat nu înseamnă renunțarea la tradiție, ci adaptarea ei la viața modernă. Un Crăciun mai organizat, mai aerisit și, paradoxal, poate chiar mai liniștit.