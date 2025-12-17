Cât costă un kilogram de prăjituri de casă în prag de Sărbători. Prețurile nu sunt pentru toate buzunarele

Se apropie Sărbătorile, iar multe gospodine încep să umple cămările și frigiderele umple cu preparate tradiționale și dulciuri de casă. Există însă numeroase românce care nu au prea mult timp la dispoziție pentru a pregăti singure deserturile de Crăciun sau de Revelion, așa că aleg să le cumpere gata făcute de la cofetării. Deși pare o variantă la îndemână, prețurile nu sunt pentru toate buzunarele.

În marile orașe, un kilogram de prăjituri de casă poate ajunge chiar și la 120-160 de lei, în funcție de sortimentele alese. Cele mai căutate sunt prăjiturile cu nucă, ciocolată sau fructe confiate, iar dacă sunt preparate cu ingrediente de la producători locali, prețurile urcă și mai mult.

Cristian Vasile, proprietarul cofetăriei La Casa de turtă dulce din Brașov, spune că alege să folosească doar ingrediente naturale în pregătirea prăjiturilor de casă. Astfel, prețul per kilogram ajunge la 145 de lei.

„Avem mult de muncă. Ca în fiecare an de sărbători, românii se îndreaptă către dulciuri, mai ales către cele tradiționale. Noi folosim ingrediente naturale, oul e ou, nu e praf de ou, făina e făină, untul e 100% din lapte, nu din grăsimi vegetale sau tot felul de amestecuri cu margarină, așa cum se folosește în momentul de față pe piață. Cumpărăm ingrediente de la producători locali, iar ce nu reușim să luăm de la ei, cumpărăm de la furnizori pasionați de ceea ce fac. La noi, kilogramul de prăjituri de casă costă 145 de lei”, ne-a spus el.

După valul de scumpiri, ingredientele necesare pentru pregătirea deliciilor dulci au crescut semnificativ. Un litru de lapte eco de vacă ajunge la 15,26 de lei, iar o tabletă de ciocolată menaj folosită la prăjituri ajunge la 20 de lei în unele magazine.

Astfel, românii cu buget restrâns sunt nevoiți să se adapteze. Mulți optează pentru porții mai mici sau pentru preparate realizate acasă, unde costurile pot fi controlate mai bine.

Rețetele tradiționale cu ingrediente simple rămân cea mai accesibilă alternativă, dar și aici prețul final a crescut, în medie, cu 15-20% față de anul trecut.

Multe persoane aleg să vândă prăjituri de casă pe internet, transformându-și pasiunea într-o mică afacere. Platformele de anunțuri, precum OLX, au devenit locuri în care gospodinele își caută clienți, prezentând produsele cu descrieri apetisante și fotografii atrăgătoare. Pe aceste platforme, prețul unui kilogram de prăjituri de casă asortate pornește de la 80 de lei și poate ajunge la 130 de lei.