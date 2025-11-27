S-a deschis un nou tronson al Autostrăzii A7. Lotul Focșani – Adjud ar putea fi dat în circulație de Crăciun

Începând de astăzi, 27 noiembrie 2025, un nou tronson al Autostrăzii A7 este deschis circulației. Lotul 3, cuprins între Pietroasele și Municipiul Buzău, intră oficial în trafic, marcând un pas esențial în conectarea Moldovei cu restul țării. Odată cu inaugurarea acestor 13,9 kilometri, șoferii pot circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București până la Focșani.

Există, de asemenea, șanse ridicate ca până la sfârșitul acestui an să fie finalizate și primele două loturi ale sectorului A7 Focșani – Bacău. Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție preliminară pe Lotul 1 (Focșani – Domnești Târg, 35,6 km) și Lotul 2 (Domnești Târg – Răcăciuni, 38,78 km). După verificări, s-a constatat un progres de peste 90%, ceea ce permite deschiderea traficului pe ambele tronsoane până la finalul anului.

„Autostrada A7 – pași importanți spre finalizare! Specialiștii CNAIR și DRDP Buzău au efectuat o inspecție preliminară pe autostrada A7 Focșani – Bacău: Lotul 1: Focșani – Domnești Târg (35,6 km); Lotul 2: Domnești Târg – Răcăciuni (38,78 km). Această etapă marchează un moment esențial, verificând calitatea execuției și respectarea standardelor tehnice. Inspecția confirmă progresul semnificativ al proiectului și aduce mai aproape deschiderea circulației pe aceste tronsoane ale Autostrăzii Moldovei (A7). Finalizarea celor două loturi va contribui la creșterea siguranței rutiere, reducerea timpilor de deplasare și dezvoltarea economică a regiunii. Autostrada A7 este unul dintre cele mai importante proiecte de infrastructură rutieră din România, iar fiecare pas înainte înseamnă un plus de conectivitate și modernizare pentru comunitățile din estul țării“, se arată într-o informare a CNAIR.

Progresul fizic al lucrărilor pe tronsonul Focșani – Domnești Târg al Autostrăzii Focșani – Bacău a depășit pragul de 85%, iar constructorul român UMB Spedition se concentrează în această perioadă pe subtraversarea DN 2 din zona Garoafa, precum și pe execuția podurilor și viaductelor de pe traseu.

„Înainte de Crăciun mai așteptăm aproximativ 49 km între Focșani și Adjud, tot pe A7, în scenariul realist-optimist”, transmit reprezentanții Asociației „Pro Infrastructură”.

Autostrada A7, cunoscută drept „Autostrada Moldovei”, reprezintă unul dintre cele mai ample proiecte de infrastructură din România. Traseul pornește din zona orașului Ploiești și ajunge până la granița cu Ucraina, în dreptul localității Siret. O componentă esențială a acestui proiect este tronsonul Focșani–Bacău, împărțit în trei loturi aflate în diferite faze de execuție. Contractele pentru întregul segment au fost semnate în 28 decembrie 2022, iar termenul estimat pentru deschiderea completă este anul 2025, cu posibile prelungiri parțiale până în 2026.

În total, secțiunea Focșani – Bacău măsoară 95,902 km și include 91 de poduri și pasaje, 5 noduri rutiere, două parcări de scurtă durată (stânga/dreapta), două parcări tip S1 (stânga/dreapta), o parcare tip S3 (stânga/dreapta) și trei Centre de Întreținere și Coordonare. Acest tronson este considerat crucial pentru fluidizarea traficului și pentru dezvoltarea economică a regiunii Moldovei.