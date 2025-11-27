Social

S-a deschis un nou tronson al Autostrăzii A7. Lotul Focșani – Adjud ar putea fi dat în circulație de Crăciun

Comentează știrea
S-a deschis un nou tronson al Autostrăzii A7. Lotul Focșani – Adjud ar putea fi dat în circulație de CrăciunAutostrada A7. Sursă foto: captură video
Din cuprinsul articolului

Începând de astăzi, 27 noiembrie 2025, un nou tronson al Autostrăzii A7 este deschis circulației. Lotul 3, cuprins între Pietroasele și Municipiul Buzău, intră oficial în trafic, marcând un pas esențial în conectarea Moldovei cu restul țării. Odată cu inaugurarea acestor 13,9 kilometri, șoferii pot circula neîntrerupt în regim de autostradă de la București până la Focșani.

1
Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

16:16 - Cardurile educaționale, alimentate cu 500 de lei. Ministrul Dragoș Pîslaru: Acești bani vor ajuta familiile să acoper...
16:07 - Pastor penticostal, lăsat în libertate după ce a agresat o fată de 15 ani sub pretext spiritual
16:01 - Ponta, despre studiile lui Moșteanu: Dacă îmi „greșeam” diploma de la Bioterra, era altceva
15:48 - Alina Bica sare în ajutorul celor ca Dani Mocanu. Avocata explică ce pași trebuie urmați
15:41 - Amycretin, un nou tratament pentru obezitate și diabet. Medicamentul are rezultate promițătoare în faza intermediară
15:33 - Ministrul Finanțelor anunță corectarea subevaluării dobânzilor. TVA-ul, record de 13,6 miliarde în octombrie

HAI România!

Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Frații Tate la DIICOT, la controlul judiciar
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
Unde fugem, nea Ilie? Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu
S-a ales praful, băgați fanfara! Hai LIVE cu Turcescu

Proiecte speciale