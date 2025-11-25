Autostrada Moldovei, testul șoferilor în minivacanță: 211 km fără oprire până la Focșani

Autostrada București - Focșani urmează să fie complet funcțională la finalul săptămânii, odată cu deschiderea tronsonului Pietroasele - Buzău, parte din Lotul 3 al Autostrăzii Ploiești - Buzău, potrivit CNAIR. Cei 13,9 kilometri ai acestui sector vor fi dați în trafic pe 27 noiembrie, permițând astfel circulația continuă pe A7, de la București până la Focșani, pe întreaga distanță de 211 kilometri.

CNAIR pregătește în aceste zile recepția oficială a sectorului Pietroasele – Buzău. O comisie de specialiști se va deplasa pe șantier pentru ultimele verificări tehnice, acestea vizând stadiul lucrărilor și conformitatea cu cerințele necesare deschiderii traficului.

Odată cu inaugurarea acestui tronson, Autostrada Moldovei va fi circulabilă fără întreruperi între Ploiești și Focșani, iar legătura cu Bucureștiul se va realiza prin A3.

Secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Ionel Scrioșteanu, a confirmat faptul că tronsonul Pietroasele – Buzău va fi deschis până la sfârșitul săptămânii inaugurării. „Execuția acestuia a început în vara lui 2024 și a fost realizată de același constructor care a finalizat secțiunea Nușfalău- Suplacu de Barcău de pe A3 în termenul stabilit.Darea în trafic a celor aproape 14 kilometri va însemna că întreg drumul dintre București și Focșani – 211 kilometri în total – va putea fi parcurs exclusiv pe autostradă”, a detaliat Ionel Scrioșteanu.

Ministerul Transporturilor a anunțat că, până la sfârșitul anului, se vor mai deschide aproximativ 55 de kilometri din zona Focșani - Adjud. Este vorba despre lotul 1, Focșani – Domnești Târg (35,6 km), precum și despre o parte din lotul 2, unde circa 19 km sunt aproape gata.

„Dacă aceste termene vor fi respectate, lungimea totală de autostradă recepționată până la finalul lui 2025 ar urma să ajungă la aproape 145 de kilometri. În același ritm, România ar putea depăși pragul de 1.500 de kilometri de drum de mare viteză, reprezentând aproximativ jumătate din rețeaua necesară la nivel național”, sunt calculele Ministerului Transporturilor.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Buzău a anunțat deschiderea traficului pe podul de pe DN2, care supratraversează Autostrada A7. Tot în această zonă, în septembrie, a fost inaugurat un alt pasaj, la kilometrul 55+168, situat de asemenea între Pietroasele și Buzău.