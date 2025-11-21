Ultimele lucrări pe Autostrada A7 intră în linie dreaptă. Pasajul rutier de pe DN2 din zona Spătaru a fost deschis traficului

Pasajul rutier de pe DN2, parte a Lotului 3 Pietroasele–Buzău de pe Autostrada A7, a fost deschis circulației. Noua structură elimină ambuteiajele din zona Spătaru și permite constructorului să finalizeze ultimele lucrări la corpul autostrăzii. Deschiderea celor 14 km este programată pentru săptămâna viitoare.

Pasajul rutier de pe DN2 peste Autostrada Moldovei A7, localizat în zona Spătaru, a fost deschis oficial traficului. Anunțul a fost confirmat de secretarul de stat în Ministerul Transporturilor, Irinel Scrioșteanu, într-o comunicare publicată vineri.

Structura face parte din Lotul 3 Pietroasele–Buzău, unul dintre tronsoanele critice ale segmentului Ploiești–Buzău. Pasajul asigură ridicarea traficului de pe DN2 (E85), într-un punct cunoscut pentru blocaje majore, în special între Hanul lui Țintă și intersecția din Spătaru.

Scrioșteanu a precizat că deschiderea pasajului permite circulația în condiții de siguranță și oferă constructorului posibilitatea de a finaliza ultimele etape ale corpului autostrăzii, fără oprirea fluxului rutier intens de pe DN2.

Lotul 3, cu o lungime de aproximativ 14 kilometri, a avut un ritm accelerat încă de la începutul lucrărilor. Execuția a început în vara anului 2024, iar antreprenorul general este același constructor care a finalizat și secțiunea 3B5 Nușfalău–Suplacu de Barcău, parte din Autostrada Transilvania A3.

Potrivit Ministerului Transporturilor, acest lot A3 a fost predat în termenul contractual stabilit, în septembrie 2023, performanță invocată acum pentru justificarea avansului rapid pe A7.

Reprezentanții Ministerului confirmă că darea în trafic a Lotului 3 Pietroasele–Buzău este programată pentru finalul săptămânii viitoare. Din acel moment, se va putea circula la nivel de autostradă neîntrerupt între București și Focșani, pe o distanță totală estimată la 211 kilometri.

Pasajul inaugurat face parte din nodul rutier care conectează DN2 (E85) cu Autostrada A7. Zona este una dintre cele mai tranzitate porțiuni rutiere din țară, fiind ruta principală pentru transporturile care leagă Capitala de Buzău, Râmnicu Sărat, Focșani și nordul Moldovei.

Ambuteiajele de la Spătaru au fost, ani la rând, un punct nevralgic, mai ales în perioadele de trafic intens. Deschiderea structurii ridică fluxul auto deasupra șantierului, permițând atât continuitatea lucrărilor, cât și fluidizarea traficului.

Datele de trafic raportate de Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere arată că DN2 rămâne una dintre cele mai încărcate artere rutiere din România, cu peste 20.000 de vehicule pe zi în zona Buzău.

Pasajul a fost construit pentru a asigura această continuitate și pentru a permite execuția rampei autostrăzii în condiții de siguranță.

Autostrada Moldovei A7 este considerată, în prezent, proiectul strategic cu cel mai mare impact pentru regiunea Moldovei. Traseul său pornește din Ploiești și ajunge până la Pașcani, cu extindere planificată spre Suceava și Siret.

În zona Buzău, Autostrada A7 este împărțită în trei loturi:

Ploiești – Mizil Mizil – Pietroasele Pietroasele – Buzău (lotul în care a fost deschis pasajul)

Stadiul actual al proiectului poate fi urmărit în timp real pe harta interactivă a CNAIR

Potrivit informațiilor publice, după deschiderea Lotului 3, circulația completă pe autostradă până la Focșani va schimba radical dinamica traficului de pe DN2, una dintre cele mai periculoase șosele ale țării.

Odată cu punerea în funcțiune a pasajului, traficul greu și vehiculele de tranzit pot utiliza drumul fără opriri și fără riscul de blocaje generate de lucrările aflate pe traseu. În plus, structura permite constructorului să continue lucrări precum:

turnarea ultimelor straturi de asfalt montarea parapetelor realizarea marcajelor implementarea sistemelor ITS

Toate aceste operațiuni erau anterior îngreunate de traficul intens de pe DN2.