Autostrada A7, inaugurare cu probleme. Lotul 2 Ploiești–Buzău se deschide doar pe un sens

Lotul 2 al Autostrăzii A7 Ploiești–Buzău va fi deschis vineri, dar doar pe sensul spre București. Asociația Pro Infrastructura acuză CNAIR și Ministerul Transporturilor de incompetență și lipsă de responsabilitate.

Vineri, 17 octombrie 2025, România marchează o nouă inaugurare în infrastructura rutieră, însă nu una lipsită de probleme. Deși Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat finalizarea recepției lotului 2 Mizil – Pietroasele (28,35 km) din Autostrada A7 Ploiești–Buzău, traficul va fi deschis doar pe direcția către București, în timp ce sensul opus rămâne blocat.

Situația a fost confirmată chiar de Asociația Pro Infrastructura (API), care a criticat dur modul în care autoritățile gestionează deschiderea circulației pe autostrăzi.

Concret, traficul rutier va fi permis doar pentru șoferii care circulă dinspre Buzău către București, în timp ce cei care merg în sens invers, spre Buzău, vor fi deviați prin localitățile Stâlpu, Pietroșu, Costești și Spătaru.

„În loc să se dea drumul la trafic complet pe autostradă până în nodul trifoi A7–DN2 aflat pe lotul vecin, executat de Nurol, doar încărcarea spre București se face prin acest punct. În schimb, șoferii care vin dinspre Ploiești trebuie să iasă de pe A7 la km 47, pe DJ203G, și să intre prin Stâlpu ori prin Pietrosu/Costești și Spătaru, în loc să evite complet aceste localități”, au explicat reprezentanții Asociației Pro Infrastructura.

Situația a fost descrisă drept „inacceptabilă” de organizație, care acuză autoritățile că au ignorat avertismentele privind întârzierea lucrărilor la bretelele de descărcare și conexiunile dintre loturi.

Tonul comunicatului emis de Asociația Pro Infrastructura este unul extrem de critic la adresa CNAIR și a Ministerului Transporturilor.

„Nivelul de incompetență și delăsare este absolut inacceptabil. Incompetența și fuga de răspundere ale oficialilor CNAIR și ale celor din Ministerul Transporturilor sunt strigătoare la cer”, se arată în mesajul postat pe Facebook.

Reprezentanții API susțin că autoritățile au avut timp suficient pentru a finaliza lucrările complementare astfel încât deschiderea traficului să fie completă, însă lipsa de coordonare dintre constructori a dus la actuala situație.

„Grija față de cetățenii care le plătesc salariile responsabililor din CNAIR și MT este ca și inexistentă. Au avut timp berechet să se asigure că Nurol termină în timp util breteaua necesară astfel încât să fie folosit și sensul de descărcare pe cei câțiva kilometri de pe lotul turcilor, până în nodul dintre A7 și DN2, nu doar cel de încărcare”, au explicat cei de la API.

Asociația mai indică și o serie de probleme tehnice apărute pe alte tronsoane, care au afectat planul general de inaugurare. Potrivit acesteia, lucrările executate greșit de compania bulgară Trace, responsabilă de alte tronsoane ale A7, au generat întârzieri semnificative.

„Așa era planul de inaugurare înainte să avem bâlbele bulgarilor de la Trace, de pe cele 3 structuri unde au greșit nu doar sudurile inițiale, ci la podul peste pârâul Sărata au dat de gard inclusiv cu soluția de remediere”, precizează Asociația Pro Infrastructura.

Astfel, deschiderea completă a circulației între Mizil și Buzău va fi posibilă doar după finalizarea lucrărilor pe lotul vecin, construit de compania turcă Nurol.

Conform CNAIR, recepția oficială a lucrărilor pe lotul 2 Mizil – Pietroasele/Stâlpu are loc vineri dimineață, urmând ca traficul să fie deschis după finalizarea procedurilor administrative și semnalizarea corespunzătoare.

„Lucrările sunt finalizate și se află în faza de verificare a documentației pentru recepție. Traficul va fi deschis după ce specialiștii confirmă siguranța deplină pe sectorul de drum”, au transmis surse din cadrul companiei.

Lotul 2 are o lungime totală de 28,35 kilometri și face parte din Autostrada A7 Moldova, considerată cel mai important proiect rutier al României, care va lega Ploieștiul de Pașcani pe o lungime de peste 320 km.

Chiar și cu aceste probleme, România bifează o nouă creștere a rețelei de drumuri de mare viteză.

„Cu chiu cu vai, rețeaua românească de autostrăzi și drumuri expres aflate în exploatare ajunge așadar la 1.353,4 kilometri, din care 83,54 kilometri au fost inaugurați în 2025”, a precizat Asociația Pro Infrastructura.

Autostrada A7 este, în prezent, proiectul fanion al infrastructurii naționale, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR). Lucrările totale sunt împărțite între mai mulți constructori din România, Turcia, Bulgaria și Italia, iar Guvernul promite că întreaga autostradă va fi gata până la sfârșitul anului 2026.