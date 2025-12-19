Trafic blocat din nou spre Odesa după un atac cu drone asupra podului de peste Nistru. Moldova redirecționează traficul

Republica Moldova. Traversarea podului Maiaki–Udobnoe, amplasat pe traseul Odesa–Reni, a fost suspendată din nou în dimineața zilei de astăzi, la ora 04:10, în urma unui nou atac cu drone asupra infrastructurii din regiunea Odesa. Informația a fost confirmată de Poliția de Frontieră a Republicii Moldova, care citează date transmise de autoritățile ucrainene.

Pentru a asigura siguranța cetățenilor, toate mijloacele de transport care se deplasau spre Odesa au fost redirecționate și întoarse pe teritoriul Republicii Moldova. Autoritățile de frontieră recomandă cetățenilor să se abțină de la deplasări în această direcție, până la stabilizarea situației de securitate.

Potrivit comunicatului Poliției de Frontieră, activitatea punctului de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe” este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova. În același timp, la punctul de trecere „Tudora–Starokazacie”, traversarea frontierei este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod, pe teritoriul Ucrainei.

„Activitatea punctului de trecere a frontierei „Palanca–Maiaki–Udobnoe” este sistată pe sensul de ieșire din Republica Moldova, iar în PTF „Tudora–Starokazacie” traversarea este permisă doar călătorilor care se deplasează în direcția Belgorod (Ucraina)”, precizează Poliția de Frontieră.

Șeful Administrației Militare Regionale Odesa, Oleg Kiper, a anunțat că traficul pe autostrada Odesa–Reni este suspendat temporar în ambele sensuri, iar reluarea circulației va fi comunicată ulterior.

„Traficul pe autostrada Odesa–Reni este suspendat temporar din nou în ambele sensuri. Reluarea traficului va fi anunțată ulterior”, a transmis oficialul ucrainean.

Atacurile cu drone din cursul nopții au avut un impact semnificativ asupra infrastructurii critice din Odesa. Potrivit autorităților locale, o parte a orașului a rămas fără apă, energie electrică și încălzire, după ce mai multe obiective esențiale au fost avariate.

Au fost raportate întreruperi majore de curent, iar mai multe clădiri rezidențiale au suferit avarii. De asemenea, unele instituții de învățământ au trecut parțial la regim online, din cauza problemelor de securitate și a lipsei utilităților.

Ministerul Afacerilor Interne din Republica Moldova a anunțat instituirea unui set de măsuri operative la punctele de trecere Palanca–Maiaki–Udobnoe și Tudora–Starokazacie, după atacul rusesc cu drone din noaptea trecută asupra podului de peste Nistru, care a dus la blocarea celor două puncte de frontieră.

MAI precizează că este menținută o coordonare permanentă cu autoritățile ucrainene, inclusiv în ceea ce privește evaluarea stării infrastructurii de traversare. Totodată, este analizată posibilitatea instalării unui pod de pontoane, cu amenajările necesare pe malul râului, la frontiera Republicii Moldova, ca soluție temporară pentru reluarea circulației.

Inspectoratul General pentru Situații de Urgență și Poliția de Frontieră anunță că acționează în regim de cooperare continuă și monitorizează permanent situația din teren. În cursul nopții, IGSU a instalat o tabără mobilă temporară în zona punctului de trecere, unde 85 de persoane, inclusiv 33 de copii, au beneficiat de asistență de urgență.

La momentul actual, tabăra nu mai găzduiește nicio persoană, situația fiind gestionată prin redirecționarea traficului.

Pentru siguranța călătorilor, Poliția de Frontieră a decis redirecționarea circulației către punctul de trecere „Otaci–Moghilev-Podolsk”, din nordul Republicii Moldova. Autoritățile recomandă în continuare evitarea deplasărilor în direcția Odesa.

Principalul drum de legătură dintre Republica Moldova și orașul Odesa a fost blocat inițial ieri, după un atac cu drone asupra podului peste Nistru din apropierea localității Maiaki, la câțiva kilometri de vama Palanca. Poliția de Frontieră a anunțat că atacul a avut loc în jurul orei 16:00, iar circulația pe pod a fost imediat sistată.

În jurul miezului nopții, autoritățile au permis temporar reluarea traversării frontierei în ambele direcții, după izolarea și evaluarea zonei din punct de vedere al riscurilor. Punctele de trecere „Palanca–Maiaki–Udobnoe” și „Tudora–Starokazacie” reveniseră pentru scurt timp la regim normal de activitate.

Atacul asupra infrastructurii din regiunea Odesa a avut consecințe tragice și pentru civili. O femeie în vârstă de 40 de ani a murit, iar cei trei copii ai săi au fost răniți, după ce un autoturism civil a fost lovit de o dronă de tip „Geran” în timp ce se deplasa pe un pod din apropierea frontierei cu Republica Moldova.

Situația din zona de frontieră rămâne tensionată, iar autoritățile din Republica Moldova monitorizează evoluțiile, îndemnând populația la prudență și informare din surse oficiale.