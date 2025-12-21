Social

O locuință izolată din județul Bistrița, mistuită de flăcări. Proprietara casei a murit, în timp ce soțul ei a reușit să se salveze

Pompieri. Sursa foto: Arhiva EVZ
Un incendiu puternic a izbucnit, duminică, la o locuinţă aflată într-o zonă izolată şi greu accesibilă din judeţul Bistriţa-Năsăud. Din cauza accesului dificil, pompierii au intervenit cu întârziere. Până la sosirea lor, bărbatul a reușit să se salveze, însă soția lui a murit în locuința cuprinsă de flăcări.

Incendiu puternic în județul Bistrița-Năsăud

Conform primelor informații, locuința de află într-o zonă izolată din localitatea Fiad. Pentru a ajunge la victime, pompierii au fost nevoiți să meargă pe jos aproximativ un kilometru.

„Autospecialele nu au putut ajunge până la locul producerii incendiului, pompierii fiind nevoiţi să parcurgă pe jos aproximativ un kilometru, de la punctul de acces al autospecialelor până la locuinţă. Din cauza terenului dificil, autospecialele nu au putut fi utilizate în mod direct în procesul de stingere a incendiului”, arată ISU Bistriţa Năsăud.

Locuința a fost distrusă în întregime

Casa a fost cuprinsă în întregime de flăcări, mai spun pompierii. Proprietarul, un bărbat de 77 de ani, a ieșit din imobil, însă a suferit arsuri grave și a fost transportat cu ambulanța de terapie intensivă, fiind intubat. Femeia cu care locuia în casă, în vârstă de 72 de ani, a fost găsită moartă.

Poliția a deschis un dosar penal și investighează circumstanțele în care a izbucnit incendiul.

Incendiu într-un bloc din Botoșani

Tot în acest weekend, un incendiu a izbucnit într-o garsonieră de la etajul al treilea al unui bloc din municipiul Botoșani. În total, 20 de persoane au fost evacuate din apartamente, au anunțat reprezentanții Inspectoratului pentru Situații de Urgență (ISU).

