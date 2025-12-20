Social

Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Planul roșu de intervenție a fost activat

Comentează știrea
Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Planul roșu de intervenție a fost activatSpitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Sursa foto: spitalalba.ro
Din cuprinsul articolului

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar în urma verificărilor au stabilit că nu este necesară evacuarea pacienților internați în unitatea sanitară. „La momentul de faţă, nu se impune evacuarea persoanelor din spital”, a anunțat ISU Alba.

Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia

ISU Alba a anunțat că planul roşu de intervenţie a fost declanşat sâmbătă seară, după un apel care semnala izbucnirea unui incendiu la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare și o autospecială de prim ajutor medical.

„Incendiul se manifesta cu degajare de fum de la un corp de neon aflat într-o boxa la subsolul Spitalului. La momentul de faţă, nu se impune evacuarea persoanelor din spital”, a anunțat ISU Alba.

Incendiul a fost stins, fără a se înregistra victime. Echipajele intervin în continuare pentru defumarea subsolului și pentru înlăturarea efectelor produse de incendiu, potrivit alba24.ro.

Netanyahu, informații pentru Donald Trump: Noi atacuri asupra Iranului
Netanyahu, informații pentru Donald Trump: Noi atacuri asupra Iranului
Ciucu vrea să elibereze trotuarele marilor bulevarde de mașinile parcate ilegal
Ciucu vrea să elibereze trotuarele marilor bulevarde de mașinile parcate ilegal

Planul roșu, activat la Spitalul Județean Reșița, la finalul lunii noiembrie

Reamintim că, la finalul lunii noiembrie, autoritățile au activat Planul roșu de intervenție la Spitalul Județean Reșița, după apariția unui fum dens într-o încăpere unde era montat un aparat RMN.

Potrivit reprezentanților spitalului, fumul dens s-a extins rapid spre etajele superioare. De la etajul unu au fost evacuate 22 de persoane, iar de la etajul doi, unde se află și secții cu pacienți vulnerabili, alte șapte persoane.

Pompierii ISU Caraș-Severin cu mai multe autospeciale

Pompierii ISU Caraș-Severin au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale și zeci de subofițeri.

„Au fost evacuate câteva persoane, de la Secția de Chirurgie, de la etajul 1 și de la etajul al doilea, unde este maternitatea, câteva paciente au fost mutate în Secția de Ginecologie”, anunța, la acea vreme, Remus Bojunescu, purtătorul de cuvânt al ISU Caraș-Severin.

Ne puteți urmări și pe Google News

Stiri calde

19:52 - Netanyahu, informații pentru Donald Trump: Noi atacuri asupra Iranului
19:39 - Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Planul roșu de intervenție a fost activat
19:31 - „Sirenele libertății” au răsunat la Timișoara, la 36 de ani de la Revoluție
19:20 - Ciucu vrea să elibereze trotuarele marilor bulevarde de mașinile parcate ilegal
19:07 - Vacanță de Crăciun de coșmar: stațiuni populare care te pot dezamăgi
18:55 - Activitatea vămii Tudora–Starokazacie, reluată după atacul cu drone. Cu anumite restricţii

HAI România!

Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Europa la jumătatea Rubiconului Ucraina Berlinul și testul decisiv al autonomiei strategice europene
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Noapte albă la Bruxelles! NU s-au atins liderii UE de banii Rusiei
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026
Lumea se reînarmează, România decontează: De la „declinul civilizațional” global la taxele din 2026

Proiecte speciale