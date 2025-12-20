Incendiu la Spitalul Județean de Urgență din Alba Iulia. Planul roșu de intervenție a fost activat

Un incendiu a izbucnit, sâmbătă seară, la subsolul Spitalului Județean de Urgență din Alba Iulia. Autoritățile au activat planul roșu de intervenție, iar în urma verificărilor au stabilit că nu este necesară evacuarea pacienților internați în unitatea sanitară. „La momentul de faţă, nu se impune evacuarea persoanelor din spital”, a anunțat ISU Alba.

ISU Alba a anunțat că planul roşu de intervenţie a fost declanşat sâmbătă seară, după un apel care semnala izbucnirea unui incendiu la subsolul Spitalului Judeţean de Urgenţă Alba. La fața locului au intervenit trei autospeciale de stingere cu apă și spumă, o autoscară, un echipaj de descarcerare și o autospecială de prim ajutor medical.

„Incendiul se manifesta cu degajare de fum de la un corp de neon aflat într-o boxa la subsolul Spitalului. La momentul de faţă, nu se impune evacuarea persoanelor din spital”, a anunțat ISU Alba.

Incendiul a fost stins, fără a se înregistra victime. Echipajele intervin în continuare pentru defumarea subsolului și pentru înlăturarea efectelor produse de incendiu, potrivit alba24.ro.

Reamintim că, la finalul lunii noiembrie, autoritățile au activat Planul roșu de intervenție la Spitalul Județean Reșița, după apariția unui fum dens într-o încăpere unde era montat un aparat RMN.

Potrivit reprezentanților spitalului, fumul dens s-a extins rapid spre etajele superioare. De la etajul unu au fost evacuate 22 de persoane, iar de la etajul doi, unde se află și secții cu pacienți vulnerabili, alte șapte persoane.

Pompierii ISU Caraș-Severin au intervenit la fața locului cu mai multe autospeciale și zeci de subofițeri.

„Au fost evacuate câteva persoane, de la Secția de Chirurgie, de la etajul 1 și de la etajul al doilea, unde este maternitatea, câteva paciente au fost mutate în Secția de Ginecologie”, anunța, la acea vreme, Remus Bojunescu, purtătorul de cuvânt al ISU Caraș-Severin.