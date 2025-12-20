Două femei din Timișoara s-au bătut pentru un creator de conținut de pe TikTok, cercetat în dosarul influencerilor lui Georgescu

Scandalul violent din fața unui hotel din Timișoara, în care două femei s-au bătut, are în centru un nume cunoscut din mediul online. Conflictul ar fi pornit din cauza unui creator de conținut de pe TikTok, Alin Borcan, cercetat în trecut în dosarul influencerilor lui Călin Georgescu. „În urma incidentului, una dintre acestea ar fi agresat-o fizic pe persoana vătămată și a stropit-o cu un lichid”, a afirmat Maria Mitroi, purtător de cuvânt IPJ Timiș.

Incidentul ar fi pornit de la o presupusă infidelitate. Femeia de 35 de ani, considerată victimă, ieșea din hotel în momentul în care a fost abordată de două tinere. Una dintre tinere, în vârstă de 27 de ani, ar fi așteptat-o, iar în momentul în care a observat-o s-ar fi năpustit asupra ei.

Femeia a fost pusă la pământ și lovită cu pumnii, iar cealaltă tânără ar fi sprijinit agresiunea. Întreaga scenă a fost filmată cu telefonul de o prietenă a agresoarei, care, potrivit polițiștilor, este acum acuzată de complicitate.

Un bărbat aflat întâmplător în zonă a intervenit și a reușit să oprească atacul. Victima nu a suferit leziuni grave, însă apariția imaginilor în spațiul public i-a determinat pe polițiști să se sesizeze din oficiu.

Biroul de Investigații Criminale a deschis un dosar penal, iar cele două tinere, iubita bărbatului și presupusa complice, au fost reținute pentru 24 de ore.

Cele două femei sunt cercetate pentru tulburarea ordinii și liniștii publice, loviri și alte violențe, complicitate la loviri și alte violențe, precum și pentru furt.

Surse din anchetă confirmă, pentru Digi24, că bărbatul aflat în centrul conflictului amoros este Alin Borcan, creator de conținut pe TikTok, care este anchetat și într-un dosar legat de influencerii asociați cu Georgescu.