Alegerile anulate din 2024, analizate în raportul CSAT: TikTok și influențele Rusiei au avut un impact major

Raportul Consiliului Suprem de Apărare al Țării (CSAT), aprobat în perioada în care Ilie Bolojan a fost președinte interimar, arată că anul electoral 2024 a generat riscuri semnificative pentru procesul democratic din România, în special prin acțiuni venite dinspre Rusia. Documentul notează că un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de o expunere mult mai mare decât ceilalți, datorită unui tratament preferențial primit de la TikTok.

Totodată, raportul arată că tentativele de influență externă și campaniile de manipulare au fost printre motivele care au dus la anularea alegerilor. Conform documentelor prezentate în ședință, România a devenit o țintă pentru acțiuni ostile ale unor actori statali și non-statali, mai ales în perioada alegerilor. Scopul acestora a fost influențarea opiniei publice și slăbirea coeziunii sociale.

Raportul subliniază că un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de o expunere mult mai mare decât ceilalți, grație platformei TikTok.

„Din analiza documentelor a reieșit, totodată, că, prin încălcarea legislației electorale, un candidat la alegerile prezidențiale a beneficiat de o expunere masivă pe fondul tratamentului preferențial pe care platforma TikTok l-a acordat acestuia prin faptul că nu l-a marcat drept candidat politic, respectiv fără a-i cere obligația de a marca materialele electorale de tip video cu codul unic de identificare atribuit de Autoritatea Electorală Permanentă la desemnarea mandatarului financiar coordonator, obligate impusă prin legislația electorală.

Astfel, vizibilitatea candidatului respectiv a crescut semnificativ in raport cu ceilalți candidați care au fost recunoscuți de algoritmii TikTok drept candidați la alegerile prezidențiale, iar conținutul promovat de aceștia a fost filtrat masiv, diminuând exponențial vizibilitatea acestora la nivelul utilizatorilor platformelor.

Acest tratament preferențial a fost potențat cu nerespectarea de către TikTok a Deciziei Biroului Electoral Central, care a constatat că, în fapt, compania chineză, contrar celor comunicate în mod oficial autorităților române, nu a implementat sub niciun aspect prevederile Deciziei BEC.

Din această perspectivă, CSAT a luat act de faptul că, în mod cert, rețeaua de socializare TikTok, prin neimplementarea Deciziei BEC, nu a respectat normele legale care reglementează desfășurarea procesului electoral, cu impact asupra rezultatului final al acestuia. În acest sens, membrii Consiliului au cerut autorităților cu atribuții în domeniul securității naționale, celor cu atribuții în buna desfășurare a procesului electoral, precum și organelor de urmărire penală să întreprindă de urgență demersurile necesare, conform competențelor legale, pentru clarificarea aspectelor prezentate în ședința CSAT”, se arată în raport.

Documentul subliniază că, în ultimii ani, au crescut acțiunile grupurilor care încearcă să atace sisteme informatice, să fure date sau să blocheze funcționarea unor servicii esențiale. Aceste activități sunt considerate un pericol direct pentru siguranța României.

Un punct central al raportului se referă la rețelele sociale. CSAT arată că acestea au fost folosite intens de Rusia pentru a răspândi mesaje menite să influențeze opinia publică. Scopul a fost crearea tensiunilor în societate și amplificarea neînțelegerilor deja existente.

Raportul evidențiază că, în perioada alegerilor, Moscova a urmărit să influențeze modul în care românii percep realitatea politică, cu efecte asupra încrederii în alegeri și instituțiile statului. Totodată, anul 2024 a fost marcat de alegeri în multe țări, ceea ce a intensificat tentativele de manipulare și dezinformare, inclusiv în România.

Pe baza constatărilor prezentate în raport, Consiliul Suprem de Apărare a Țării a solicitat instituțiilor cu atribuții în domeniul securității naționale, autorităților responsabile de buna organizare și desfășurare a alegerilor, precum și organelor cu rol în aplicarea legii, să facă toate verificările necesare.

Scopul acestor demersuri a fost identificarea modului în care acțiunile externe, tentativele de manipulare și expunerea preferențială a unui candidat pe platforme sociale, precum TikTok, au putut influența desfășurarea procesului electoral.