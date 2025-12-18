Un celebru fotbalist a fost ucis. Primele informații oferite de poliție

Mario Pineida, fost jucător al echipei Barcelona SC și internațional al Ecuadorului, a fost ucis miercuri în orașul Guayaquil, la vârsta de 33 de ani. Clubul Barcelona SC a anunțat tragica veste și le-a cerut suporterilor să se roage pentru sufletul său și pentru familia îndoliată.

Fundașul a reprezentat Ecuadorul în preliminariile pentru Cupa Mondială din 2018 și 2022, fiind un pilon al echipei naționale. La nivel de club, Mario Pineida a câștigat titlul de campion al Ecuadorului în 2016 cu Barcelona SC și a jucat și pentru gruparea braziliană Fluminense, acumulând experiență în fotbalul sud-american de top.

Ministerul de Interne din Ecuador a confirmat incidentul, precizând că o unitate specială de poliție investighează cazul. Fotbalistul a fost atacat de doi bărbați pe motocicletă care au deschis focul asupra sa. În același atac, mama jucătorului și o altă femeie au fost vizate, însă nu există informații clare despre starea lor de sănătate.

Barcelona SC le-a cerut fanilor să-și amintească de jucător cu respect și să ofere sprijin familiei sale. Mesajele de condoleanțe au venit din partea suporterilor și colegilor de breaslă din fotbalul internațional.

Guayaquil, cel mai mare port al Ecuadorului, a fost afectat în ultimii ani de o creștere a violenței. Orașul, considerat odată un refugiu relativ sigur în America Latină, se confruntă cu conflicte între bande rivale implicate în traficul internațional de droguri. Cartelurile mexicane și columbiene și-au extins influența, iar portul Guayaquil reprezintă un punct strategic pentru exportul de cocaină.

Crimele armate au devenit tot mai frecvente, iar atacurile asupra persoanelor publice sau cu profil înalt nu mai sunt rare.

Un alt fotbalist care a fost ucis în afara terenului este Amílcar Henríquez. Mișlocașul a fost împușcat mortal în 2017 într-un atac armat în apropierea casei sale din Panama. Henríquez, care a jucat pentru cluburi locale și pentru naționala Panama de zeci de ori, a fost vizat de gloanțe într-un ambuscadă planificată de atacatori, suferind multiple răni grave și murind ulterior la spital.