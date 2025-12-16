A vrut să se răzbune pe profesoară. Un copil a fost ucis, iar alţii trei, răniţi, într-o şcoală de lângă Moscova

Republica Moldova. Un copil de 10 ani a fost ucis, iar alţii trei au ajuns cu plăgi de cuţit la spital în urma unui atac la o şcoală satul Gorki, regiunea Odinţovo, de lângă Moscova. În staree gravă la spital a ajuns şi paznicul şcolii, care a încercat să-l reţină pe atacator.

Atacatorul s-a dovedit a fi un Timofei K., un adolescent în vârstă de 15 ani, elev în clasa a 9-a de la şcoala respectivă. Atacatorul şi-a făcut mai multe imagini cu telefonul mobil.

Atacatorul şi-a pus în plan să o omoare pe profesoara de matematică, i tânără de 29 de ani, care l-ar fi umilit de mai multe pentru rezultate slabe la învăţătură. Acesta a pus la cale crima timp de câteva zile, principala ţintă fiind profesoara.

În imaginile de pe camerele de supraveghere din instituție de învățământ, Timofei apare în timp ce își schimbă hainele în toaletă și apoi rătăcind pe holuri timp de opt minute, interacționând cu profesorii. A intrat în sălile de clasă, a vorbit cu elevii și profesorii și a căutat un anumit profesor.

Colegii profesoarei care urma să ajungă ţinta atentatului susţin că elevii ei o respectau şi aveau cele mai bune reuşite din şcoală la matematică. Relația profesoarei cu Timofei nu era una bună din cauza comportamentului acestuia, care refuza să-și facă temele.

Înarmat cu un cuţit, atacatorul s-a dus la clasele primare, deoarece cineva i-a spus că profesoara pe care o caută are ore în clasa a patra.

O învățătoare din clasele primare i-a protejat pe copii cu corpul său, în timp ce atacatorul se apropia de ei cu cuțitul. Ea i-a condus rapid pe elevi spre ieșire, când atacatorul s-a îndreptat în altă direcție.

Un agent de securitate l-a strigat pe adolescent, devenind prima victimă a atacului - elevul i-a pulverizat spray cu piper în ochi și l-a înjunghiat în spate.

Apoi atacatorul a intrat în casă şi a înjunghiat patru elevi, dintre care unul a murit.

În timp ce adolescentul înjunghia copiii din clasa a patra, mama copilului ucis îl aştepta la poarta şcolii ca să-l ia acasă.

Cu câteva zile înainte de a comite atacul, Timofei K. a scris un manifest de 11 pagini, întitulat „Furia mea”, și l-a trimis colegilor săi de clasă.

În text, el și-a descris ura față de societate, împărțind oamenii în funcție de naționalitate și religie.

Cplegii lui Timofei spun că nu i-au înţeles mesajul.