„Ultima fumigenă a imbecililor”. Adevărul despre diploma lui Nicușor Dan. Cum funcționa sistemul francez în anii '90

Discuțiile recente din spațiul public privind studiile universitare ale Primarului General, Nicușor Dan, au primit o replică tăioasă din partea profesorului universitar Adrian Papahagi. Acesta a intervenit pentru a clarifica parcursul academic al studenților români admiși la prestigioasa École Normale Supérieure (ENS) din Paris în anii '90, calificând atacurile la adresa edilului drept o „fumigenă”.

Unii comentatori au speculat faptul că în CV-ul lui Nicușor Dan apare o perioadă de studii la Universitatea din București (3 ani), urmată direct de studii masterale și doctorale în Franța, fără a fi menționată explicit o „diplomă de licență” obținută în România.

Într-o postare recentă, Papahagi a explicat diferențele majore dintre sistemul de învățământ superior românesc și cel francez de dinaintea Reformei Bologna, subliniind mecanismul prin care studiile din România erau echivalate în Franța.

Papahagi subliniază că confuzia apare din necunoașterea ierarhiei diplomelor franceze din acea perioadă.

În timp ce în România licența se obținea după 4 ani (fără a exista masterat la acea vreme), sistemul francez era structurat pe etape succesive.

Astfel exista DEUG (Diplôme d'études universitaires générales) – după 2 ani de facultate; Licence – după al 3-lea an; Maîtrise – după al 4-lea an; DEA (Diplôme d'études approfondies), după al 5-lea an (premergător doctoratului).

Conform explicațiilor lui Papahagi, studenții români admiși la École Normale Supérieure erau acceptați după finalizarea a trei ani de studii în țară. Acești ani erau echivalați automat cu diploma de Licence din Franța, permițându-le accesul direct în anul IV, pentru a obține Maîtrise.

„Românii nu făceau DEUG, intrau direct în Licence. [...] Studenților români li se echivalau cei trei ani în țară cu licența (dar nu li se dădea diplomă) și erau admiși direct în Maîtrise”, a explicat Papahagi.

Astfel, obținerea diplomei de Maîtrise (echivalentul unui Masterat de astăzi) certifică implicit parcurgerea și recunoașterea etapelor anterioare, inclusiv a licenței.

Adrian Papahagi a concluzionat cu un ton vehement, sugerând că acuzațiile conform cărora Nicușor Dan nu ar avea licență sunt lipsite de logică academică, întrucât nu poți accesa un nivel superior (Maîtrise/DEA) fără echivalarea nivelurilor inferioare.

„Maîtrise înseamnă masterat, dar asta nu înseamnă că puteai avea maîtrise fără licență sau echivalarea ei, dacă veneai dintr-un sistem străin. E clar pentru toți gogomanii?”, a încheiat acesta.

Clarificările vin în contextul în care Nicușor Dan, matematician de profesie, a urmat cursurile École Normale Supérieure, una dintre cele mai elitiste instituții de învățământ superior din Franța, obținând ulterior un doctorat în matematică.