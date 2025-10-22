Studiile în programele de licență cu dublă specializare, reluate. Anunțul făcut de Ministerul Educației

Studiile în programele de licență cu dublă specializare, atât în domeniul de bază, cât și în cel didactic, au fost reluate începând cu anul universitar 2025–2026, după mai mulți ani de întrerupere, a anunțat Ministerul Educației și Cercetării (MEC).

„Procesul Bologna a demarat în anii ’90, Declaraţia fiind semnată în 1999 la Bologna, cu angajamentul constituirii Spaţiului European al Învăţământului Superior (SEÎS) până în 2010, lucru confirmat de conferinţa de la Budapesta/Viena (2010)”, spun reprezentanții MEC.

Potrivit Ministerului Educației, principalele angajamente asumate în Procesul Bologna vizează compatibilizarea studiilor universitare între țările membre ale SEÎS și o mai bună corelare cu piața muncii și societatea.

Inițial, accentul a fost pus pe organizarea ciclurilor de studiu, creditele transferabile, suplimentul la diplomă, recunoașterea diplomelor și asigurarea calității, precum și pe încurajarea mobilității academice și consolidarea dimensiunii europene a învățământului superior.

Ulterior, educația europeană a evoluat într-o etapă denumită de unii experți metaforic „reforma Bologna 2.0”. Aceasta urmărește să dinamizeze și să adapteze realizările perioadei anterioare și să abordeze noi aspecte, cum ar fi dezvoltarea alianțelor universitare europene, implementarea mai coerentă și relevantă a cadrului național al calificărilor în raport cu rezultatele învățării, introducerea microcredențialelor și microcertificărilor, integrarea educației formale, nonformale și informale, promovarea învățării pe tot parcursul vieții și sprijinirea programelor cu specializări integrate, cum sunt studiile cu dublă specializare.

Daniel David, ministrul Educației, este convins că generațiile care încep anul universitar 2025–2026 în această structură vor avea șanse sporite de integrare pe piața muncii.

„Mă uit acum cu plăcere că avem primele generaţii care încep anul universitar 2025 - 2026 în această structură, ceea ce le va spori şansele de integrare în piaţa muncii, dar va ajuta şi integrarea lor în învăţământul preuniversitar prin arii curriculare mai largi, crescând astfel şi accesul copiilor la cadre didactice calificate”, a spus ministrul Educaţiei, Daniel David.

Reprezentanții Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS) au anunțat că instituția va continua să susțină universitățile în implementarea programelor cu dublă specializare, precum și a altor forme de pregătire universitară flexibilă.

„ARACIS va continua să sprijine instituţiile de învăţământ superior în procesul de implementare a programelor cu dublă specializare, precum şi a altor forme de pregătire universitară flexibilă, asigurând o abordare coerentă, bazată pe calitatea educaţiei şi pe nevoile de formare ale viitorilor specialişti, inclusiv profesori, dar şi pe cerinţele pieţei muncii, aflate într-o continuă dinamică”, au transmis, într-o declaraţie comună, prof. univ. dr. Valentin Năvrăpescu şi prof. univ. dr. Cristina Ghiţulică.

Lista programelor de licență cu dublă specializare pentru anul universitar 2025–2026 a fost aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 645/2025.