Sărăcia și lipsa de educație merg mână în mână. Ce spune un economist despre România

Consultantul financiar Radu Georgescu atrage atenția,într-o analiză publicată pe rețelele sociale, asupra legăturii directe dintre nivelul scăzut de educație și sărăcie. El susține că sistemul fiscal românesc este ostil oamenilor și firmelor și afirmă că singura soluție pentru dezvoltare este investiția în educație și sănătate.

Consultantul financiar Radu Georgescu a publicat luni o analiză pe pagina sa oficială, în care vorbește despre una dintre cele mai dificile probleme ale României: relația dintre nivelul scăzut de educație și sărăcia persistentă.

Acesta citează date recente ale Eurostat și OECD, care arată că România este pe ultimul loc în Uniunea Europeană la mai mulți indicatori esențiali: numărul de cărți citite anual, nivelul de educație universitară și rata sărăciei.

În aceeași postare, consultantul a reluat o comparație făcută recent între sistemul fiscal american și cel din România, subliniind că diferențele de viziune economică contribuie direct la decalajele de dezvoltare.

„Săptămâna trecută am făcut comparație între sistemul de taxare din SUA și cel din România. Am explicat că sistemul de taxare din SUA este prietenos cu oamenii și cu firmele. În SUA nu există TVA, taxele salariale sunt mai mici decât în România, poți să deduci cheltuieli personale. 95% din companii plătesc un impozit pe venit minim, gen PFA. Am explicat că sistemul de taxare din România este ostil pentru oameni și companii.”

El a adăugat că reacțiile primite în spațiul public arată o mentalitate blocată în comparații false, care împiedică o dezbatere reală despre reformă:

„Au fost comentarii: «Da ce, domne, americanii e deștepți? Dacă nu-ți place, mergi în America». Dacă te uiți pe grafice, se vede că este o legătură directă între sărăcie și educație. Cei mai educați sunt și cei mai bogați. Și viceversa.”

Radu Georgescu a avertizat că, fără o reformă profundă în sistemul de educație, România riscă să-și piardă șansa de a recupera decalajele economice în următorul deceniu.

„Dacă nu se schimbă ceva radical în educația din România, peste 10 ani românii vor fi și mai săraci și mai proști. Dacă aș fi în Guvern, aș băga toți banii în educație și sănătate. Momentan nu avem nevoie de stadioane noi, borduri peste borduri, panseluțe etc.”

Consultantul a amintit o frază celebră atribuită sculptorului Constantin Brâncuși, care descria ironic stagnarea intelectuală și socială a românilor:

„Când Constantin Brâncuși s-a întors în România a spus: ‘V-am lăsat săraci și proști, vă găsesc și mai săraci și mai proști’. Ar fi trist să spunem peste 10 ani că suntem și mai proști și mai săraci.”

Afirmațiile lui Radu Georgescu sunt susținute de date recente publicate de Eurostat și OECD, care arată că România continuă să se afle la coada Uniunii Europene la indicatorii educaționali și de bunăstare:

Potrivit Eurostat (2024) , doar 35% dintre români citesc cel puțin o carte pe an , cel mai mic procent din UE;

În același timp, peste 32% din populația României este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială , cea mai mare rată din Uniune;

Conform OECD Education at a Glance 2025 , România are cel mai mic procent de absolvenți de învățământ superior din UE, cu mai puțin de 20% dintre adulți care au terminat o facultate;

În privința cheltuielilor pentru educație, România alocă sub 3,6% din PIB, față de media europeană de 5,1%.

Indicatorii sugerează o corelație clară între educație, nivelul de trai și productivitatea economică – exact legătura subliniată de Georgescu în analiza sa.