Cetățenia rusă poate însemna contract cu armata. Atenționare pentru cetățenii Republicii Moldova

Republica Moldova. Cetățenii Republicii Moldova aflați în Federația Rusă sunt avertizați asupra riscurilor la care se pot expune în cazul în care solicită permis de ședere sau cetățenia rusă.

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) de la Chișinău anunță că, în urma unor modificări recente ale legislației ruse, există posibilitatea ca solicitanții să fie supuși unor obligații cu caracter militar. Atenționarea vizează în special bărbații străini care inițiază procedurile de legalizare a șederii sau de dobândire a cetățeniei Federației Ruse.

Potrivit informațiilor furnizate de MAE, bărbații străini care depun cereri pentru obținerea permisului de ședere pe teritoriul Federației Ruse sau pentru dobândirea cetățeniei ruse pot fi obligați fie să semneze un contract de serviciu militar cu armata rusă, fie să prezinte o adeverință oficială care să ateste inaptitudinea pentru serviciul militar.

Aceste prevederi rezultă din modificările recente operate în legislația rusă, promovate printr-un decret prezidențial semnat la Moscova la data de 5 noiembrie 2025.

Deși autoritățile ruse fac referire la existența unor „condiții speciale” aplicabile cetățenilor Republicii Moldova, Ministerul Afacerilor Externe subliniază că modul concret de aplicare a acestora rămâne neclar.

„În practică, există riscul ca persoanele să fie supuse unor presiuni pentru a accepta obligații militare”, avertizează MAE, atrăgând atenția asupra lipsei de transparență și a interpretărilor arbitrare ale noilor reguli.

În acest context, Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetățenilor moldoveni să manifeste prudență maximă și să evite semnarea oricărui document cu caracter militar fără consultarea prealabilă a unui jurist.

Totodată, persoanele care se confruntă cu presiuni sau situații suspecte sunt îndemnate să solicite imediat asistență consulară din partea misiunii diplomatice a Republicii Moldova în Federația Rusă.

Ambasada Republicii Moldova la Moscova este situată pe strada Rojdestvenka, nr. 7. Cetățenii pot solicita sprijin consular apelând numărul de telefon +7 (495) 790 75 46, pot transmite e-mailuri la adresa consulat.moscova@mfa.gov.md sau pot contacta Linia de urgență a ambasadei la numărul +7 929 964 9079.

Noile reguli se aplică, în principal, persoanelor care solicită permisul de ședere sau cetățenia rusă pe motive familiale sau în baza unei șederi îndelungate pe teritoriul Federației Ruse.

Sunt scutiți de aceste obligații cei care obțin documentele de ședere sau cetățenie în baza studiilor, a programelor de relocare sau în calitate de specialiști cu înaltă calificare.

MAE amintește că, de la declanșarea invaziei pe scară largă a Federației Ruse în Ucraina, cazurile de presiune asupra migranților străini s-au intensificat. O parte dintre aceștia ajung pe front din proprie inițiativă, în încercarea de a obține cetățenia rusă prin proceduri simplificate sau în schimbul unor salarii ridicate.

Alți migranți însă devin victime ale unor escrocherii sau abuzuri, semnând documente juridice fără a înțelege pe deplin consecințele și angajamentele asumate, inclusiv cele de natură militară.