Un fotoreporter de 27 de ani a murit după ce a căzut de la etajul al șaptelea al unui bloc din Oradea 

O tânără de 27 de ani și-a pierdut viața după ce a căzut de la etajul al șaptelea al unui bloc din Oradea. Mălina Guler lucra ca fotoreporter și era prezentă constant la evenimentele din oraș, precum și la competiții sportive din întreaga țară, potrivit ebihoreanul.ro.

Mălina Guler, în vârstă de 27 de ani, locuia cu chirie în Oradea și și-a pierdut viața sâmbătă dimineața după ce a căzut de la etajul al șaptelea al unui bloc de locuințe. Circumstanțele în care s-a produs tragedia urmează să fie clarificate.

„Cauza exactă a decesului urmează să fie stabilită în urma efectuării necropsiei. În prezent, nu există suspiciunea că femeia ar fi fost victima vreunei infracțiuni”, a anunțat IPJ Bihor.

Mălina Guler lucra la un call center Digi, dar absolvise Jurnalismul și avea ca principale interese fotografia și fotbalul. Astfel, era prezentă frecvent pe stadioane, alături de alți fotoreporteri. Investise din proprii bani în aparatura foto, și realiza imagini de calitate, publicate în special pe portalul bihon.ro și în Jurnalul bihorean, publicații cu care colabora.

În ultimul an, colegii au întâlnit-o tot mai rar pe stadionul municipal din Oradea. În schimb, aceasta a publicat din ce în ce mai des fotografii cu jucători ai altor echipe din Liga 1, printre care Rapid și UTA.

Vineri seara, cu câteva ore înainte de producerea tragediei, ea a publicat pe rețelele sociale clipuri de la concertele desfășurate pe scena din Piața Unirii. Printre acestea se afla și un videoclip realizat în timpul concertului Cabron, în care fredona versurile „Dă-mi, Doamne, timp, măcar un anotimp...”.

Colegii care au reîntâlnit-o după o perioadă îndelungată au remarcat că tânăra slăbise. Unora le-a spus, fără a oferi detalii, că s-a confruntat cu o boală gravă, pe care a tratat-o.

Clubul FC Bihor, cu care Mălina Guler a colaborat o perioadă, a transmis un mesaj în urma dispariției tinerei.