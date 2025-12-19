Final de an în Superliga: FCSB vs Rapid, UTA vs Dinamo și FC Botoșani vs CFR Cluj sunt meciurile de top

În săptămâna dinaintea Crăciunului, este programată ultima etapă din an în Superliga. Primele 4 clasate sunt despărțite de doar două puncte. Una dintre aceste echipe, care are ocazia să se instaleze lider provizoriu, este FC Botoșani. Aceasta o va întâlni pe 19 decembrie, pe teren propriu, pe CFR Cluj.

Sâmbătă ne așteaptă 3 meciuri în Superliga. Primul va avea loc începând cu ora 14:30, între Metaloglobus și Unirea Slobozia. La Galați, Oțelul o va înfrunta pe Argeș (17:00), pentru ca la Arad UTA să primească vizita celor de la Dinamo.

Pe 22 decembrie sunt programate, de asemenea, 3 meciuri în Superliga. Începând cu ora 14:00, Hermannstadt o va înfrunta pe teren propriu pe Petrolul Ploiești. Două ore și jumătate mai târziu se va auzi fluierul de start în partida dintre Universitatea Cluj și Farul Constanța.

Seara se va încheia la ora 20:00, cu derby-ul dintre FCSB și Rapid. Ultima partidă a anului în Superliga va avea loc pe 22 decembrie, începând cu ora 20:00, între Universitatea Craiova și Csikszereda.

Apele la CFR Cluj nu vor fi foarte calme în pauza de iarnă, iar situația se complică și mai tare dacă ardelenii nu vor obține victoria în deplasarea cu Botoșani. Momentan, CFR Cluj se află pe locul 11 în clasament, la 7 puncte în spatele poziției a șasea, ultima care asigură un loc de play-off. În schimb, FC Botoșani ocupă ultimul loc de pe podium, la un punct în spatele liderului.

Sezonul trecut s-a înregistrat o remiză cu două goluri în întâlnirea directă găzduită de FC Botoșani. Oaspeții au deschis scorul încă din minutul 10, gazdele egalând în minutul 84. Pentru partida din această rundă bookmakerii au afișat cote pariuri destul de echilibrate la victorie, CFR Cluj pornind ușor favorită. Cota ca ambele formații să înscrie este 1.66.

Dinamo va începe anul 2026 în top 4. Înaintea ultimei runde din 2025 se află pe poziția secundă, la un punct în spatele liderului și la egalitate de puncte cu ocupanta poziției a treia. De partea cealaltă, cu o victorie în fața dinamoviștilor, UTA Arad ar putea urca pe un loc de play-off. După 20 de runde se află pe poziția a opta, la un punct în spatele ocupantelor pozițiilor 6 și 7.

Formația oaspete este favorită în această partidă, cu o cotă de 2.00 la victorie. În ultimele trei meciuri de pe teren propriu disputate în campionat de arădeni nu s-a înscris de ambele părți. Cota ca și acum să se întâmple acest lucru este 1.83. Cota este aceeași și pentru opțiunea conform căreia ambele formații vor înscrie.

Înaintea ultimei runde din Superliga, FCSB se află pe poziția a noua. O victorie a gazdelor împotriva Rapidului este esențială. În a doua jumătate a lunii ianuarie 2026, programul „roș-albaștrilor” este unul destul de aglomerat, cu 5 meciuri în 16 zile.

De partea cealaltă, Rapid este lider în Superliga, la un singur punct în fața ocupantelor locurilor 2 și 3. Așadar, orice pas greșit ar putea însemna pierderea poziției de lider. În trei din ultimele patru etape Rapid a pierdut puncte. Mai mult, în niciuna dintre cele trei astfel de partide nu a înscris. Cota ca în acest duel FCSB să se impună este 2.10. Totodată, cota pentru a nu vedea goluri de ambele părți este 1.83.

La ora meciurilor se anunță o vreme fără ninsoare pe terenurile care găzduiesc meciuri în această etapă. Rămâne de văzut cum va fi vremea și la reluarea campionatului. Superliga va reîncepe cu etapa numărul 22 la jumătatea lunii ianuarie, iar sezonul regulat va dura până în prima jumătate a lunii martie.