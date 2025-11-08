Sport

Rapid, noul lider al Superligii după victoria cu FC Argeș

Rapid, noul lider al Superligii după victoria cu FC ArgeșCS Rapid București. Sursa foto: facebook
FC Rapid București a devenit noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, în etapa a 16-a, prima a returului.

Dobre și Pașcanu, decisive pentru Rapid

Giuleștenii s-au impus prin golurile marcate de Alexandru Dobre (min. 26) și Alexandru Pașcanu (min. 70), într-un meci controlat de la un capăt la altul de echipa lui Costel Gâlcă.

În tur, Rapid câștigase la fel, cu 2-0, semnând astfel o dublă victorie clară în fața argeșenilor.

Seria excelentă a giuleștenilor continuă

Formația din Giulești traversează o perioadă excelentă, cu cinci victorii și un egal în ultimele șase etape, urcând în fruntea clasamentului Superligii.

De cealaltă parte, FC Argeș continuă să aibă un parcurs oscilant, cu o singură victorie în ultimele cinci etape, alături de două egaluri și două înfrângeri.

Detalii de meci

FC Rapid București – FC Argeș 2-0 (1-0) Stadion: Giulești – Superbet Arena (București) Au marcat: Alexandru Dobre (26), Alexandru Pașcanu (70)

Arbitri:

Central: Sebastian Colțescu (București)

Asistenți: Daniel Mitruți (Craiova), Florian Alexandru Vișan (Galați)

Al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timișoara)

VAR:

Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (București)

Asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)

Observatori:

Nicolae Marodin (București) – CCA

Bogdan Buhuș (Bârlad) – LPF

