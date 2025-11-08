Rapid, noul lider al Superligii după victoria cu FC Argeș
- Maria Dima
- 8 noiembrie 2025, 23:25
FC Rapid București a devenit noul lider al Superligii de fotbal, după ce a învins-o pe FC Argeș cu scorul de 2-0 (1-0), sâmbătă seara, pe teren propriu, în etapa a 16-a, prima a returului.
Dobre și Pașcanu, decisive pentru Rapid
Giuleștenii s-au impus prin golurile marcate de Alexandru Dobre (min. 26) și Alexandru Pașcanu (min. 70), într-un meci controlat de la un capăt la altul de echipa lui Costel Gâlcă.
În tur, Rapid câștigase la fel, cu 2-0, semnând astfel o dublă victorie clară în fața argeșenilor.
Seria excelentă a giuleștenilor continuă
Formația din Giulești traversează o perioadă excelentă, cu cinci victorii și un egal în ultimele șase etape, urcând în fruntea clasamentului Superligii.
De cealaltă parte, FC Argeș continuă să aibă un parcurs oscilant, cu o singură victorie în ultimele cinci etape, alături de două egaluri și două înfrângeri.
Detalii de meci
FC Rapid București – FC Argeș 2-0 (1-0) Stadion: Giulești – Superbet Arena (București) Au marcat: Alexandru Dobre (26), Alexandru Pașcanu (70)
Arbitri:
Central: Sebastian Colțescu (București)
Asistenți: Daniel Mitruți (Craiova), Florian Alexandru Vișan (Galați)
Al patrulea oficial: George Cătălin Roman (Timișoara)
VAR:
Arbitru video: Andrei Florin Chivulete (București)
Asistent video: Sebastian Eugen Gheorghe (Suceava)
Observatori:
Nicolae Marodin (București) – CCA
Bogdan Buhuș (Bârlad) – LPF
