Superliga. Dinamo urcă pe podium, după 4-0 cu Csikszereda. Moment de reculegere pentru Emeric Ienei

Dinamo București a obținut, sâmbătă, o victorie clară în fața formației Csikszereda, scor 4-0, într-un meci din etapa a 16-a a Superligii. Elevii lui Zeljko Kopic au dominat partida de la un capăt la altul, iar publicul din Ștefan cel Mare a asistat la unul dintre cele mai bune meciuri ale sezonului pentru „câinii roșii”.

Dinamo a deschis scorul în minutul 19, prin M. Karamoko, care a transformat cu siguranță o lovitură de la 11 metri. Atacantul francez a reușit dubla în minutul 50, ducând scorul la 2-0.

La zece minute distanță, tânărul Musi a făcut 3-0, iar finalul a adus și golul lui Soro, în minutul 83, care a stabilit scorul final: 4-0.

Partida a început cu un moment de reculegere în memoria legendarului antrenor Emeric Ienei, una dintre figurile emblematice ale fotbalului românesc.

Startul meciului a fost ușor întârziat, din cauza unor probleme tehnice legate de brigada de arbitri.

După această victorie categorică, Dinamo urcă pe locul trei în clasament, cu 30 de puncte, la doar două lungimi în spatele liderelor FC Botoșani și FC Rapid. Csikszereda rămâne pe poziția a 14-a, cu doar 13 puncte acumulate.

Partida a avut și o notă inedită: brigada de arbitri a fost condusă de Iuliana Demetrescu, asistată de Romică Bîrdeş, Mihaela Țepușă și Ana Maria Terteleac. În camera VAR s-au aflat Claudiu Marcu și Nicuşor Viorel Flueran, iar observatorii meciului au fost Liviu Ciubotariu și Marcel Vasile.

Dinamo: A. Roşca – Ikoko, K. Boateng, Stoinov, Opruţ (Armstrong ’65) – Gnahore, Mărginean (Kyriakou ’53), Cîrjan (Mihai ’65) – Soro, M. Karamoko (Perica ’72), Musi (Milanov ’72). Antrenor: Zeljko Kopic.

Csikszereda: E. Pap – Bloj, Celic, Hegeduş, Ferenczi – Vegh – Bakos (Bodo ’63), Veres (Szilagyi ’76), Jebari (Anderson ’46), Szabo (Dusinszki ’63) – Eppel (Szalay ’69). Antrenor: Robert Ilyes.

Cartonașe galbene: Mărginean ’39, Opruţ ’63 / Jebari ’30, Szabo ’47