După capturarea lui Nicolas Maduro de către forțele americane, Caracas a rămas aproape pustiu, cu străzi goale și magazine închise. Locuitorii caută hrană și carburant, în timp ce orașul se află într-o stare de incertitudine, potrivit TF1.

Locuitorii se concentrează pe găsirea alimentelor și a carburantului, în condițiile în care multe magazine rămân închise. Un bărbat a declarat că simte „deznădejde și uneori anxietate. Aproape niciun aliment acasă. Imaginează-ți oamenii cu copii, familie…”

Pe străzi, discuțiile se limitează la dificultățile zilnice. Timp de treisprezece ani, sub regimul lui Nicolás Maduro, oamenii au învățat să fie precauți în fața camerelor.

Președintele Maduro încă beneficiază de sprijin, iar susținătorii săi continuă să manifeste în diferite zone ale țării. Soldați, polițiști și milițieni înarmați rămân activi, supraveghind populația de aproximativ 28 de milioane de locuitori.

Situația este similară și la aproximativ 650 km vest, la Cucuta, pe partea columbiană a graniței. Punctul de trecere venezuelean, aflat la 400 de metri, este bine păzit, iar serviciile de informații urmăresc atent toate intrările și ieșirile. O femeie a declarat despre cererile lui Donald Trump de a administra Venezuela că speră ca forțele externe să plece și că înțelege motivul acestora, pentru că nu există conducători competenți.

Procesul președintelui Nicolas Maduro va fi judecat de magistratul Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani. Rechizitoriul revizuit vizează șase persoane, inclusiv pe Maduro, soția sa Cilia Flores și ministrul de Interne Diosdado Cabello.

Deși acuzațiile împotriva oficialilor venezueleni există din 2020, Cilia Flores apare pentru prima dată în dosar. Președintele interimar Delcy Rodriguez a declarat că executivul pe care îl conduce prioritizează o relație bazată pe respect reciproc cu Statele Unite.