Maduro, judecat de un magistrat în vârstă de 92 de ani

Procesul lui Nicolas Maduro fi judecat de magistratul Alvin K. Hellerstein, în vârstă de 92 de ani, considerat unul dintre cei mai importanți judecători federali americani. Comparativ, în România, magistrații se pot pensiona la 48 de ani și patru luni. El se află în prezent în detenție la Centrul Metropolitan din New York și va fi prezentat luni în fața instanței.

Alvin Hellerstein, judecător de confesiune mozaică ortodoxă, respectă Șabatul și a condus de-a lungul timpului Jewish Center, una dintre cele mai prestigioase sinagogi din Upper West Side, New York.

Judecătorul american Alvin K. Hellerstein, pasionat de tenis, joacă de zeci de ani cu trei rabini, potrivit apropiaților săi. Născut în 1933 la New York, Hellerstein a absolvit Facultatea de Drept a Universității Columbia și a activat în serviciul juridic al armatei americane. După o carieră îndelungată în avocatura privată, a fost numit judecător federal în 1998 de fostul președinte Bill Clinton.

De-a lungul carierei, magistratul a gestionat cazuri importante, inclusiv dosare legate de atentatele din 11 septembrie 2001. În 2019, Hellerstein a respins acordul inițial în procesul civil împotriva producătorului de film Harvey Weinstein.

Este recunoscut pentru implicarea activă în sala de judecată: suferind de hipoacuzie, folosește căști pentru a urmări pledoariile și intervine frecvent cu întrebări adresate martorilor și avocaților, scrie Anima News.

Potrivit unor surse apropiate instanței, Hellerstein separă ferm credința religioasă de actul de justiție. În noiembrie 2025, el l-a condamnat la închisoare pe Olivier Amar, cetățean israelian găsit vinovat de fraudă, respingând cererile de clemență motivate de identitatea religioasă a acestuia.

Pe plan politic, judecătorul a arătat o independență clară față de executiv. În septembrie 2025, a blocat tentativele administrației Donald Trump de a expulza militanți pro-palestinieni, considerând măsura neconstituțională. Anterior, el a suspendat și expulzarea unor venezueleni sub legea privind „inamici străini”, criticând criteriile autorităților.

Președintele Venezuelei și soția sa sunt acuzați de „narco-terorism”.

Deși acuzațiile împotriva lui Maduro și a altor oficiali venezueleni de rang înalt existau încă din 2020, Cilia Flores nu fusese până acum menționată în dosar. Rechizitoriul revizuit vizează șase persoane, printre care președintele Nicolas Maduro, soția sa Cilia Flores și ministrul de Interne venezuelean, Diosdado Cabello.