Trump ridică miza în Venezuela: Delcy Rodriguez va plăti un preț foarte mare

Președintele american Donald Trump a afirmat că Statele Unite ar putea desfășura acțiuni militare suplimentare în Venezuela dacă oficialii rămași în conducerea țării nu cooperează cu cerințele Washingtonului.

Într-un interviu acordat publicației The Atlantic, Trump a declarat că vicepreședinta Delcy Rodríguez „va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”, dacă nu va urma instrucțiunile impuse de SUA.

În același timp, președintele american a sugerat că alte state din regiune, precum Columbia sau Mexic, ar putea fi vizate de intervenții similare în cazul în care nu reduc traficul de droguri către Statele Unite.

La începutul lunii ianuarie 2026, Statele Unite au lansat o operațiune militară în Venezuela, denumită „Operation Absolute Resolve”, care a avut ca obiectiv capturarea președintelui venezuelean Nicolás Maduro Moros și a soției sale, în Caracas.

Din informațiile disponibile, operațiunea a implicat lovituri aeriene și intervenții ale forțelor speciale americane, iar liderul venezuelean și soția sa au fost apoi transportați pe teritoriul SUA pentru a fi puși sub acuzare în fața unei instanțe federale din New York.

Autoritățile din Venezuela și aliații acestora au descris acțiunile drept agresiune și încălcare a suveranității naționale, în timp ce oficialii americani au susținut că operațiunea a fost justificată prin necesitatea de a aduce liderul venezuelean în fața justiției americane pentru acuzații legate de narco-terorism și trafic de droguri.

Detalii privind amploarea operațiunii, victimele civile sau militare și modul de planificare și execuție rămân subiectul divergențelor între sursele oficiale din SUA și declarațiile guvernului venezuelean.

În urma capturării, Maduro trebuia să apară în fața unei instanțe federale americane pentru a răspunde acuzațiilor formulate de autoritățile judiciare din Statele Unite, inclusiv pentru presupuse infracțiuni legate de trafic de droguri și legături cu grupuri criminale internaționale.

Președintele american Donald Trump a adresat avertismente vicepreședintei venezuelene Delcy Rodríguez, care a preluat funcția de conducere în Venezuela după capturarea lui Maduro.

Trump a declarat că, dacă Rodríguez „nu va face ceea ce este corect”, aceasta „va plăti un preț foarte mare, probabil mai mare decât Maduro”.

Aceste declarații au apărut la scurt timp după ce Trump o lăudase inițial pe Rodríguez pentru cooperare. Într-o conferință de presă precedentă, președintele american afirmase că oficialii americani discutaseră cu Rodríguez și că aceasta este „în esență dispusă să facă ceea ce credem că este necesar pentru a face Venezuela din nou măreață”.

Ulterior, Rodríguez a făcut declarații publice în Venezuela în care a contestat afirmațiile privind cooperarea și a subliniat angajamentul său de a apăra resursele naturale ale țării. În consecință, Trump și-a reiterat avertismentele, sugerând că refuzul de a coopera ar putea avea consecințe mai dureroase decât cele suferite de Maduro.

Delcy Rodríguez, care a devenit figura centrală de conducere după capturarea lui Maduro, a respins afirmațiile autorităților americane privind cooperarea.

În declarațiile televizate la nivel național, Rodríguez a afirmat că Maduro rămâne președinte și a refuzat să recunoască intervenția externă ca fiind legitimă din punct de vedere al suveranității Venezuelai.

În aceeași perioadă, guvernul venezuelean a denunțat acțiunea americană și a declarat stare de mobilizare a forțelor armate pentru a „garanța suveranitatea țării”.

În raportările autorităților locale, operațiunea militară a provocat pierderi umane și materiale și a determinat consolidarea poziției interne în favoarea aparării teritoriului.

Rodríguez a subliniat, de asemenea, într-un apel public, că Venezuela nu va deveni „colonia vreunei națiuni”, exprimând astfel opoziția față de implicarea considerabilă a SUA în treburile interne ale țării.

Pe lângă avertismentele adresate vicepreședintei Rodríguez, președintele Donald Trump a făcut declarații la bordul Air Force One privind posibilitatea unor noi lovituri militare împotriva Venezuelei dacă oficialii rămași în funcții nu cooperează cu cele cerute de Washington.

Trump a menționat că Statele Unite „ar putea lansa un al doilea atac militar” în cazul în care administrația venezueleană nu răspunde cerințelor stabilite de SUA.

În același context, Trump a sugerat că potențialele acțiuni americane s-ar putea extinde și asupra altor state din regiune dacă acestea nu reduc traficul de droguri către teritoriul american, menționând posibilitatea unor operațiuni similare în Columbia sau Mexic.

Această declarație indică o abordare mai largă a conducerii americane privind controlul asupra fluxului de stupefiante și influența politică în America Latină.

Oficialii americani și aliații acestora din guvernul SUA au oferit perspective diferite privind rezultatele și obiectivele intervenției în Venezuela. Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, a subliniat că acțiunile viitoare în regiune vor depinde de modul în care oficialii venezueleni răspund agenților și cerințelor stabilite de Washington.

Rubio a declarat că nu se vor lua în considerare doar declarațiile din conferințe de presă, ci rezultatele concrete ale cooperării politica și instituțională.

Rubio a precizat că obiectivul principal al administrației americane este ca următorul lider al Venezuelei să adopte reforme care să împiedice traficul de droguri și să protejeze resursele strategice ale țării, în special industria petrolieră, de influențele statelor considerate ostile SUA.

Operațiunea și capturarea lui Maduro au generat reacții la nivel global. Unele state și organizații internaționale au criticat acțiunea ca fiind o încălcare a suveranității Venezuelei și a dreptului internațional, invocând necesitatea respectării principiilor Cartei ONU și a normelor privind intervențiile armate.

De asemenea, membri ai Consiliului de Securitate al ONU au cerut examinarea legalității acțiunilor militare, subliniind că astfel de operațiuni ridică întrebări fundamentale cu privire la aplicarea forței fără autorizare explicită sau fără un temei clar de autoapărare.

Alte state și lideri au formulat declarații critice la adresa SUA, exprimând îngrijorări privind precedentul creat și efectele asupra diplomației internaționale. Aceste reacții reflectă divergențe de opinii mai largi privind utilizarea forței în rezolvarea tensiunilor politice și geopolitice.

La nivel intern, operațiunea militară și capturarea liderului Venezuelai au impactat atmosfera din diferite regiuni ale țării. În unele orașe, activitatea civică a fost redusă, iar prezența forțelor de ordine a rămas vizibilă în stradă.

În funcție de zona geografică și de orientarea politică a locuitorilor, reacțiile au variat de la sprijin pentru rezistența față de intervenția externă până la incertitudine privind viitorul politic și economic.

Raportările indică faptul că unele afaceri și instituții au funcționat în mod normal în anumite zone, dar mulți oameni au manifestat precauție în activitățile cotidiene, reflectând starea generală de așteptare și incertitudine.

Operațiunea militară desfășurată de Statele Unite în Venezuela și capturarea președintelui Nicolas Maduro reprezintă un eveniment cu implicații complexe pe plan politic, militar și diplomatic.

Declarațiile președintelui Donald Trump privind amenințările către vicepreședinta Delcy Rodríguez, posibilitatea unor lovituri suplimentare și strategiile de cooperare condiționată reflectă evoluțiile recente din relațiile între SUA și Venezuela.

În același timp, reacțiile internaționale și situația internă din Venezuela continuă să se dezvolte, conturând o realitate fluidă în regiune și la nivel global.