Vicepreședinta din Venezuela vrea dialog cu SUA

Într-un mesaj publicat pe rețelele sociale, președintele interimar al Venezuelei, Delcy Rodriguez, a afirmat că executivul pe care îl conduce acordă prioritate unei relații bazate pe respect reciproc cu Statele Unite.

Aceasta a făcut apel la cooperare în cadrul dreptului internațional, după ce, anterior, autoritățile venezuelene calificaseră operațiunea americană drept o acțiune ilegală motivată de interese asupra resurselor naționale.

„Invităm guvernul SUA să colaboreze cu noi pe o agendă de cooperare orientată către dezvoltare comună, în cadrul dreptului internațional, pentru a consolida o conviețuire durabilă între comunități”, a declarat Delcy Rodriguez.

Ea a adăugat: „Președintele Donald Trump, popoarele noastre și regiunea noastră merită pace și dialog, nu război”.

În pofida tonului conciliant adoptat, Delcy Rodriguez și alți oficiali venezueleni au descris anterior reținerea lui Nicolas Maduro și a soției sale, Cilia Flores, drept „o răpire” și au reiterat poziția conform căreia Maduro rămâne liderul legitim al țării.

Rodriguez, care ocupă și funcția de ministru al petrolului, este considerată una dintre cele mai pragmatice figuri din cercul apropiat al fostului președinte.

Președintele Statelor Unite, Donald Trump, a declarat duminică faptul că ar putea ordona o nouă acțiune militară în cazul în care Venezuela nu cooperează cu eforturile americane de deschidere a industriei petroliere și de combatere a traficului de droguri.

Trump a menționat, de asemenea, posibilitatea unor acțiuni în Columbia și Mexic și a făcut referiri la situația politică din Cuba.

„Recuperăm ceea ce a fost furat”, a afirmat Trump la bordul aeronavei Air Force One. „Noi suntem cei care deținem controlul”, a mai spus acesta, precizând că firmele petroliere vor reveni în Venezuela pentru a reconstrui industria energetică și pentru a investi sume semnificative.

Declarația lui Delcy Rodriguez a fost publicată cu o zi înainte ca Nicolas Maduro să fie prezentat, luni, în fața unui judecător federal din New York.

Oficialii administrației americane au descris capturarea acestuia drept o acțiune de aplicare a legii, menită să-l aducă în fața justiției pentru acuzații formulate în anul 2020, care vizează presupuse conspirații de narco-terorism.

Potrivit procurorilor americani, Maduro ar fi sprijinit grupări implicate în traficul de droguri și ar fi folosit structuri ale statului pentru protejarea transporturilor ilegale.

Acuzațiile au fost actualizate recent pentru a o include și pe soția sa, Cilia Flores. Nicolas Maduro a negat toate acuzațiile, iar procesul ar putea începe peste mai multe luni.

Acțiunea Statelor Unite a generat reacții critice pe plan internațional. Mai multe state au ridicat semne de întrebare privind legalitatea capturării unui șef de stat străin.

Delcy Rodríguez sabe que tiene un tiempo limitado para cumplir sus compromisos con el Presidente Trump. pic.twitter.com/FmJOQEkQly — César Pérez Vivas (@CesarPerezVivas) January 5, 2026

Secretarul general al ONU, Antonio Guterres, a descris operațiunea drept „un precedent periculos”, iar Consiliul de Securitate al Națiunilor Unite urmează să discute situația într-o reuniune programată luni.

China a reiterat poziția conform căreia acțiunile Washingtonului încalcă dreptul internațional și a cerut eliberarea lui Maduro și a soției sale. De asemenea, în Statele Unite, membri ai opoziției democrate au solicitat clarificări privind strategia administrației față de Venezuela.

Venezuela, cândva una dintre cele mai prospere economii din America Latină, se confruntă de peste două decenii cu un declin economic sever.

Criza a determinat plecarea a milioane de cetățeni în străinătate, într-unul dintre cele mai ample exoduri din istoria recentă a regiunii. Evoluțiile actuale ridică semne de întrebare cu privire la stabilitatea viitoare a țării și la impactul regional al schimbărilor politice.